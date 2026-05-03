A la hora de planificar un viaje con alguna de las dos aerolíneas mexicanas más conocidas del país, Volaris y Viva Aerobus, es fundamental revisar el tipo de pasaje que se adquiere ya que ha eliminado la inclusión de la maleta gratis en sus tarifas. Los usuarios que decidan volar con alguna de estas empresas deberán tener en cuenta que al momento de reservar un ticket tendrán que incurrir en costos adicionales si desean llevar equipaje de mano. Generalmente, los pasajeros del avión aprovechan las tarifas que incluyen el equipaje de mano, lo que les permite viajar de manera más económica. Sin embargo, los pasajeros no tienen la opción de viajar ligero a un costo reducido. En este sentido, es fundamental que se informen adecuadamente y se preparen para sus próximos viajes en México. Se recomienda tener en cuenta las condiciones que establecerán las autoridades nacionales. Es fundamental destacar que el equipaje de mano se refiere a los objetos personales que un pasajero puede llevar consigo en la cabina del avión, generalmente en los compartimientos superiores. Esto significa que dichas maletas no requieren ser documentadas ni enviadas a la bodega del avión. La Profeco ha reiterado en múltiples ocasiones que el equipaje de mano constituye un derecho del pasajero y no debe ser considerado como un servicio adicional. No obstante, aerolíneas como Viva Aerobus y Volaris ofrecen diversas tarifas, permitiendo en algunas de ellas el transporte de un objeto personal de pequeñas dimensiones, el cual debe ser colocado debajo del asiento. En el contexto de la aviación en México, es importante señalar que algunas aerolíneas nacionales han implementado tarifas básicas, conocidas como Zero, las cuales no incluyen el equipaje de mano sin costo. En tales situaciones, los pasajeros tienen la opción de abonar un cargo adicional para llevar una maleta en la cabina del avión, con tarifas que varían en función del tipo de vuelo. Es relevante mencionar que las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús no están autorizadas a denegar el embarque a un pasajero que porte un objeto personal o maleta que cumpla con las dimensiones y el peso estipulados por la normativa vigente: 55 centímetros de largo40 centímetros de ancho25 centímetros de altoPeso total que no exceda los 10 kilos Viva Aerobús ofrece varias opciones en términos tarifarios para los ciudadanos que busquen volar con distintos equipajes. Según el esquema vigente en 2026, los costos de equipaje (expresados en pesos mexicanos), rondarían los siguientes valores: