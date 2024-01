El país más seguro del mundo tiene pueblitos hermosos, sueldos de u$s 6000 y se puede emigrar ya

Islandia es el país más seguro del mundo, de acuerdo con el Índice de Paz Mundial. Pese al frío, la poca luz solar que recibe en invierno, y su poca cantidad de habitantes , tiene también uno de los salarios más altos de toda Europa.

Por estos motivos, es uno de los países más atractivos a la hora de elegir dónde emigrar.

Según destacó el informe internacional, Islandia "ha sido el país más pacífico del mundo por cada año desde que comenzó (a hacerse el informe)".

Cuándo empieza el año nuevo chino 2024 del Dragón de Madera y cuáles son las predicciones del horóscopo

Orgullo nacional: la hermosa playa argentina que fue nominada entre las mejores del mundo

Islandia, el país más seguro

Desde el Global Peace Index expresaron que la nación nórdica "registró un deterioro del cuatro por ciento en su puntuación general a medida que el resultado de un aumento en la tasa de homicidios y también de terrorismo, un indicador de impacto". Más allá de esto, continúa siendo el país más seguro del planeta.

Islandia cuenta solo con 300.000 habitantes y una superficie de 100.000 km2. La capital es Reikiavik y es la ciudad más habitada con 112.853, según datos del 2016, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A pesar de que la gente es muy amable y suele recibir bien a los inmigrantes, existen varias cuestiones burocráticas a la hora de obtener los permisos de trabajo y residencia en ese país para aquellos que decidan emigrar.

¿Qué se necesita para obtener la residencia en Islandia?





Los migrantes interesados en vivir en Islandia necesitarán ponerse en contacto con la embajada y presentar los siguientes documentos:

Con contrato de trabajo:

Cuestionario de solicitud con sus datos;

Pasaporte extranjero y copias de todas las páginas;

Copia del pasaporte nacional

Certificado del lugar de trabajo

Foto en color (3,5x4,5)

Para abrir un emprendimiento:

Documentos de empresario privado;

Certificado de una institución educativa;

Certificado de capacidad financiera para cubrir gastos;

Seguro médico.

En Argentina, la web de del Gobierno deriva los trámites relativo a Islandia a la Embajada de Noruega.



Quiénes están en el 2% de la humanidad que son impulso del crecimiento, innovación y progreso (y no son millonarios)

Emigrar: el país caribeño que le abre las puertas a los mayores de 40 que se quieran retirar en un paraíso natural

¿Cuál es el salario promedio en Islandia?

El sueldo promedio en Islandia es de u$s 60.000 dólares al año y unos u$s 5000 por mes, según Average Salary Survery. Sin embargo, según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el salario promedio en Islandia es de u$s 73.000 anuales, es decir, unos u$s 6.083 mensuales.

Según la recopilación de "Trabajar por el Mundo": existen varias agencias de trabajo en las cuales los interesados pueden buscar y aplicar a distintos empleos: