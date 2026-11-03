La Municipalidad de Córdoba anunció un operativo especial de transporte para facilitar el traslado de los creyentes que quieran participar de la misa que encabezará el papa León XIV en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Habrá colectivos gratuitos desde distintos puntos de la ciudad y taxis y remises con una tarifa fija de $ 10.000 por viaje.

El servicio funcionará durante la noche del lunes 9 de noviembre y las primeras horas del martes 10, jornada en la que el Sumo Pontífice celebrará una misa multitudinaria a partir de las 10.

Visita del Papa León XIV: desde dónde saldrán los colectivos gratuitos

Según informó el sitio oficial, el transporte urbano especial y gratuito tendrá dos puntos de partida para acercar a los fieles hasta las inmediaciones de FAdeA.

Los servicios funcionarán desde el lunes 9 de noviembre a las 17 hasta el martes 10 a las 5:30. Los recorridos partirán desde:

Zona norte: Estación Rodríguez del Busto, en la intersección de Manuel Cardeñosa y Rodríguez del Busto. Los pasajeros descenderán en avenida Circunvalación y Santa Ana. Desde allí deberán caminar aproximadamente 40 minutos hasta el predio.

Zona sur: avenida Nores Martínez y Concepción Arenal. El descenso será en San Antonio y avenida Agustín Roque Arias, a unos 15 minutos a pie de FAdeA.

Las autoridades recomendaron acercarse a los puntos de salida con anticipación y tener en cuenta que los colectivos no llegarán directamente hasta el ingreso del predio.

Papa León XIV EFE

Taxis y remises a $ 10.000 para llegar a la misa del Papa

Otra de las alternativas previstas para quienes quieran participar de la celebración será el servicio especial de taxis y remises, que tendrá una tarifa fija de $ 10.000 por viaje.

Los vehículos saldrán desde los mismos puntos habilitados para los colectivos gratuitos: la Estación Rodríguez del Busto, en la zona norte, y la esquina de avenida Nores Martínez y Concepción Arenal, en la zona sur.

El servicio estará disponible desde las 17 del lunes 9 hasta las 5:30 del martes 10 de noviembre. La tarifa será plana, sin bajada de bandera.

Cuándo será la misa del Papa León XIV en Córdoba

La celebración religiosa se realizará el martes 10 de noviembre a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicado sobre avenida Fuerza Aérea Argentina 5505.

La actividad estará precedida por una vigilia que comenzará el lunes 9 a las 19, en el mismo predio.

Para ingresar a FAdeA y participar de la vigilia o de la misa, los asistentes deberán realizar una inscripción previa a través de los canales oficiales de la visita.

La organización también recomienda elegir con anticipación el lugar desde el que se seguirá la actividad, debido a los cortes de tránsito y a la gran cantidad de personas que se espera que lleguen a Córdoba.