Se acerca el fin de semana largo de Carnaval y, como cada año, la idea de hacer una escapada a Gualeguaychú vuelve a ser una de las primeras opciones para quienes buscan fiesta, brillo y comparsas. Sin embargo, no es el único destino donde el festejo se vive a lo grande: a 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Monte Hermoso se prepara para desplegar uno de los carnavales más vibrantes del sur de la provincia. Con el mar de fondo y un clima veraniego que acompaña, este pueblito costero celebra el Carnaval con carruajes, desfiles, espectáculos al aire libre y shows musicales de primer nivel. Durante tres noches consecutivas, las calles se transformarán en una gran fiesta popular abierta a residentes y turistas. El Carnaval 2026 de Monte Hermoso tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de febrero, en la intersección de Costanera y peatonal Dorrego, uno de los puntos más concurridos de la ciudad durante la temporada. La propuesta repite el espíritu que caracteriza a este destino familiar: música en vivo, comparsas locales, baile espontáneo y un entorno natural único. Todo empieza a partir de las 19 horas, cuando la costanera se convierte en el principal escenario de celebración. Monte Hermoso viene de cerrar un enero con 87% de ocupación promedio, con picos del 98% en el inicio del año, lo que confirma su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos de la región. El cierre será verdaderamente a lo grande. La banda liderada por “El Mono” traerá un repertorio cargado de clásicos como El mono relojero, Me mata, El Universal y Postal, garantizando una noche de fiesta frente al mar. El show forma parte de las celebraciones por los 30 años de trayectoria del grupo, que actualmente se encuentra lanzando nuevas versiones de sus mayores éxitos junto a artistas invitados. Para la Secretaría de Turismo, este cierre “apunta al 100% de ocupación” y promete ser uno de los momentos más convocantes de toda la temporada. Además del Carnaval, Monte Hermoso sostiene una agenda cultural que supera las 300 actividades solo en enero, con shows en la Casa de la Cultura, el Centro Cultural, espectáculos en el anfiteatro, eventos en barrios, museos y el ciclo “La Playa Suena”. La combinación de eventos, playas amplias y propuestas para toda la familia consolidan a esta ciudad como una alternativa fuerte frente a los destinos tradicionales de Carnaval.