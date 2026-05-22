El canal de streaming de Bernarda y Luis Cella junto a Miguel Granados fue seleccionado por alumnos del MBA de Harvard como caso de estudio dentro de un programa internacional de la universidad estadounidense.

Se trata de FIELD Global Capstone, una iniciativa académica de Harvard Business School que forma parte del plan de estudios del primer año del MBA. Desde 2011 y cada año, estudiantes viajan a distintos países para trabajar con empresas y analizar sus modelos de negocio, consumo y expansión .

En esta edición, unos 60 alumnos llegaron a la Argentina y mantuvieron encuentros con compañías de distintos sectores, desde farmacéuticas hasta cadenas globales como McDonald’s.

“Es la empresa más interesante que vimos”, dijo uno de los estudiantes durante la visita a los estudios del canal. “Pudimos estar en los estudios, donde pasa toda la acción. Las otras eran compañías bastante aburridas” , agregó.

Fundado en 2023 por los Cella, hijos del histórico productor de Susana Giménez, Luis Cella, OLGA se convirtió en uno de los principales jugadores del streaming local. Con una programación basada en figuras del entretenimiento y transmisiones en vivo, el canal ganó audiencia en YouTube y redes sociales y se consolidó como uno de los fenómenos recientes del negocio de medios digitales en la Argentina.

El negocio del streaming funciona principalmente a través de publicidad y acuerdos comerciales con marcas, en un esquema similar al de los medios tradicionales. De hecho, en lo que respecta a la monetización de Olga, apenas el 10% proviene de YouTube.

Además de la pauta comercial, el modelo suma ingresos por eventos en vivo, contenidos patrocinados y acciones especiales con marcas. En los últimos dos años, canales como OLGA y Luzu TV lograron captar parte de la inversión publicitaria que históricamente se concentraba en radio y televisión.

Además de la pauta publicitaria tradicional y los acuerdos comerciales con marcas, OLGA empezó a desarrollar eventos en vivo, especiales temáticos, contenidos on demand, teatro y formatos para plataformas .

Uno de los formatos que más crecimiento tuvo fueron los llamados “Days”, transmisiones especiales alrededor de artistas o fenómenos culturales que funcionan como eventos propios del canal. Entre los más conocidos estuvieron el Cris Morena Day, el Charly Day y el Maradona Day, que mezclaron shows, invitados, musicales y sponsors.

Ese tipo de especiales se transformó además en una capitalización de ingresos para el negocio. En paralelo, el canal avanzó con nuevos formatos de contenido. Para 2026 anunció producciones on demand como una adaptación local de El Hormiguero, un ciclo de true crime con Oriana Sabatini y Paulo Kablan y “Por favor rebobinar”, un programa dedicado al cine conducido por Sebastián De Caro.

La expansión también llegó al teatro. Este año OLGA desembarcó en ese negocio con una versión de Hairspray producida junto a Club Media y dirigida por Fernando Dente.