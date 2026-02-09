La Agencia Córdoba Turismo informó que la provincia superó los 2,4 millones de visitantes en lo que va de enero. El organismo detalló que el movimiento económico generado durante la temporada estival supera los $ 450 mil millones, considerando alojamiento, gastronomía, comercios, excursiones y contratación de servicios. Los registros oficiales de Córdoba señalaron niveles altos de ocupación durante los fines de semana y un promedio favorable en días de semana. Entre los destinos con mejores porcentajes se encuentran Nono (97,8%), Villa General Belgrano (99%), Santa Rosa de Calamuchita (97%) y Mina Clavero (90%). La Cumbre registró un 67% de ocupación, mientras que Yacanto de Calamuchita alcanzó el 83%. Villa Carlos Paz mantuvo un promedio del 88%, con categorías superiores que llegaron al 98%. En tanto, destinos como Las Rabonas (92%), Almafuerte (95%) y Villa Cura Brochero (92%) estuvieron entre los que lograron altos niveles de reserva. Las Sierras del Sur alcanzaron un promedio general del 85%. Miramar de Ansenuza finalizó el período con ocupación plena. La derivación de turistas hacia localidades cercanas mostró una demanda sostenida que se mantuvo constante durante los principales fines de semana de enero, según el organismo provincial. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, indicó que “la temporada viene mostrando un muy buen desempeño y genera grandes expectativas para la segunda parte de enero”, en referencia a las cifras oficiales difundidas por el organismo. La temporada se encuentra acompañada por una agenda de festivales que moviliza visitantes en distintas regiones. Según información de la Agencia Córdoba Turismo, eventos como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival del Balneario en La Cruz y el Festival Serrano Chuncanono en Traslasierra contribuyen a aumentar el flujo turístico durante las semanas de mayor movimiento. En Sierras Chicas, actividades como el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos generan niveles adicionales de ocupación en hospedajes y mayor circulación en comercios locales. Estos encuentros se integran al calendario cultural provincial. En Santa Rosa de Calamuchita, el Festival del Río y la Luna reúne a residentes y turistas en actividades nocturnas, lo que amplía el horario comercial y la demanda gastronómica. La diversificación de propuestas busca sostener el interés a lo largo del verano. La combinación entre atractivos naturales y propuestas culturales es uno de los principales motores del turismo interno. El organismo provincial detalló que el impacto económico se refleja en empleo, consumo y actividad comercial en todo el territorio cordobés. Córdoba concentra algunos de los paisajes más diversos del país y, durante el verano, registra su mayor caudal de visitantes. Entre los destinos más concurridos se encuentra Tanti, ubicado a pocos kilómetros de la capital provincial. Sus balnearios naturales son uno de los principales puntos de interés, y las caminatas hacia sitios como Piedras Lisas o el Pozo del Indio figuran entre los recorridos más realizados por los turistas. El área de Los Gigantes también es uno de los polos de actividad más importantes. Este macizo serrano es elegido para actividades como trekking y escalada, y es un sector que concentra excursiones que parten desde diferentes localidades del Valle de Punilla. A su vez, la reserva Cerro Blanco y la Cueva de los Pajaritos también tienen un flujo constante de visitantes por su valor natural y su fauna. En Flor Serrana, dentro de la Reserva Natural Cascada Los Chorrillos, se mantiene una alta demanda de senderistas. El trekking de 12 kilómetros hasta la caída de agua de 115 metros es una de las propuestas más difundidas por su baja dificultad y por tratarse de uno de los saltos más altos de la provincia. Es uno de los circuitos más buscados por personas sin experiencia previa. Otro punto consolidado es El Durazno, en Calamuchita. El entorno de ríos transparentes y pinares mantiene una ocupación sostenida en alojamientos de baja densidad, elegidos para caminatas, paseos a caballo y actividades al aire libre. La reserva natural Los Cajones se sumó en los últimos años como uno de los lugares más visitados en la zona. Localidades serranas con mayor demanda turística Mina Clavero continúa entre los destinos más convocantes del Valle de Traslasierra. Según datos difundidos por la Agencia Córdoba Turismo, cuenta con niveles de ocupación altos durante toda la temporada debido a la presencia de ríos con microclima cálido y balnearios naturales. El río Mina Clavero, reconocido como una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, permanece entre los principales atractivos. En la misma región, Nono se consolida como una de las localidades con mejor desempeño estival. El río Los Sauces y el río Chico generan dos ofertas diferenciadas que atraen tanto a familias como a visitantes en búsqueda de ollas profundas y zonas de baja profundidad. El Museo Rocsen y el laberinto local también figuran entre los puntos más visitados. Villa General Belgrano, situada a menos de 100 kilómetros de la capital cordobesa, incrementa sus niveles de ocupación durante la temporada alta debido a la combinación de gastronomía centroeuropea, senderos naturales y una agenda continua de festividades tradicionales. Los paseos por sus miradores y museos se mantienen entre los recorridos más elegidos. La Cumbre, ubicada en el Valle de Punilla, sostiene uno de los promedios de visitantes más estables. Las caminatas hacia el Cristo Redentor, los recorridos por Cruz Chica y Cruz Grande y las actividades de turismo aventura continúan dentro de las propuestas más difundidas por los prestadores locales. La oferta cultural, como la Casa Museo Mujica Lainez, complementa la agenda turística anual. La Cumbrecita, declarada pueblo peatonal, recibe turistas interesados en senderos cortos, cascadas y propuestas gastronómicas vinculadas a tradiciones centroeuropeas. La accesibilidad mediante caminatas desde el ingreso y la variedad de actividades en el valle de Calamuchita la mantienen entre las localidades más visitadas del verano. Miramar de Ansenuza registra uno de los principales crecimientos en demanda. Según la Agencia Córdoba Turismo, la localidad alcanzó ocupación plena y derivó visitantes a poblaciones cercanas como Balnearia, Marull y La Para. Las caminatas por su costanera, el avistaje de aves en la laguna Mar Chiquita y los miradores para observar flamencos son algunos de los recorridos más elegidos. En el sur provincial, Alpa Corral mantiene una oferta vinculada al río Las Barrancas y a circuitos serranos que combinan senderismo, paseos en bicicleta y cabalgatas. Los accesos a miradores naturales y sitios históricos, como la capilla Hambaré o la gruta de Lourdes, figuran entre los puntos que más afluencia registran en los meses de calor. Por último, el desarrollo de infraestructura en torno a los ríos Piedra Blanca y Las Moras sostiene la presencia de numerosos balnearios.