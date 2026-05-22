El 25 de mayo es sinónimo de patria y eso en gastronomía refiere directamente a locro, pastelitos y empanadas . Cada rincón de la Argentina se llena de aroma a patria con estos platos típicos de la fecha.

Desde bodegones hasta restaurantes premiados, compartimos siete lugares imperdibles para disfrutar el mejor locro en Buenos Aires.

Cantia Mandia en Colegiales

Cantia Mandia ofrecerá este lunes 25 de mayo su tradicional locro para llevar o para comer ahí. Abrirán solo al mediodía, hasta agotar stock , con y sin reservas.

Dirección: Zapiola 1218, Colegiales.

El Hornero en San Telmo

El emblemático restaurante de cocina regional El Hornero reafirma su compromiso con la identidad argentina a través de su locro, plato que ofrecen en la carta durante todo el año.

Sus tres locales —en el corazón del Mercado de San Telmo, en el Microcentro y en la flamante “Posta del Hornero” de la calle Defensa— sirven a diario esta preparación que ya es un mito de la ciudad. El precio de la porción (500gr) es $ 20.000.

BRUNO AMARILLO

El Santa Evita en Palermo

El Santa Evita es un clásico de todos los años, con su locro casero en base a una receta que pasa de generación en generación. Para comer ahí o para llevar, con reserva a través de WhatsApp.

Dirección: Julián Álvarez 1479.

Mondongo y Coliflor en Parque Chacabuco

Este lunes 25 de mayo, de 9 a 00 h, Mondongo & Coliflor festeja la Revolución de Mayo con una propuesta bien criolla protagonizada por dos clásicos infaltables: empanadas de carne cortada a cuchillo y su tradicional locro casero.

Durante toda la jornada, estas especialidades estarán disponibles tanto para consumir en la cantina de Parque Chacabuco como en formato take away (hasta agotar stock).

El combo de locro con empanada tendrá un valor de $ 24.000, mientras que la porción individual de locro costará $ 22.000.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

Cauce en Puerto Madero

Con motivo de la Revolución de Mayo, el restaurante Cauce propone una experiencia gastronómica que pone en valor la cocina argentina de raíz, acompañada por vinos de Bodega Tacuil.

El menú especial del 25 de Mayo comienza con pan, salame y vermuth y continúa con empanadas de humita y de carne. El plato principal es el locro, emblema indiscutido de la cocina patria. Para el cierre, budín de pan de dulce de leche, seguido de café y alfajorcitos de maicena.

La propuesta está disponible para almuerzo, cena y take away. Precio por persona $ 50.000.

Dirección: Av. Alicia Moreau de Justo 440.

Condarco en Chacarita

El lunes 25 de Mayo, feriado nacional, Condarco abrirá sus puertas desde el mediodía con sus clásicas empanadas fritas y un locro bien cargado. Pueden retirarse de 12 a 15 hs o comer en el lugar de 13 a 16 hs, con espacio en salón o una vereda calefaccionada.

Las empanadas caseras son de carne a cuchillo (con papa, huevo y verdeo) o de queso (con muzzarella, sbrinz, verdeo, ají molido y perejil) y se ofrecen por $ 10.000 las dos unidades.

Y, por $ 18.000, el locro del día se sirve bien abundante con panceta, chorizo colorado, carnes sin hueso y mucho zapallo cremoso.

Dirección: Av. Dorrego 901, Chacarita.

Las Violetas en Almagro

La histórica confitería porteña Las Violetas ofrecerá una propuesta especial inspirada en los sabores tradicionales argentinos: locro casero, pastelitos criollos y chocolate caliente con churros, ideales para celebrar la fecha patria en un entorno clásico y emblemático de la ciudad.

El precio del locro para llevar es $ 19.000. El menú, que incluye una empanadita, plato de locro, bebida y postre, vale $35.000.

Dirección: Av. Rivadavia 3899, Almagro.