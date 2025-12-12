A más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en pleno Valle de Punilla, se esconde una de las maravillas naturales más imponentes de toda la Argentina, cuya inmensidad logra explicarse tanto por su nombre como por el tamaño y apariencia de sus cerros.

La Reserva Hídrica “Los Gigantes” constituye uno de los lugares turísticos que despierta mayor interés entre quienes habitan la provincia de Córdoba y quienes se acercan a ella en busca de conocer las Sierras Grandes.

El “boca a boca” de los últimos años llevó a este sitio a adquirir notoria popularidad, pero no precisamente por sus paisajes al estilo Narnia o El Señor de los Anillos, como lo describen los locales.

El Valle de Los Lisos, uno de los sitios turísticos de Córdoba que despierta mayor interés entre los amantes del trekking. (Foto: Archivo)

Esta alianza colaborativa entre el sector público y privado, ONGs y la empresa de bebidas más reconocida a nivel global, Coca-Cola, permitió visibilizar el tesoro natural que se oculta en el macizo Los Gigantes, en el Valle de los Lisos, y las estrategias que se han decidido implementar para preservar una de las fuentes vitales de la región.

Valle de los Lisos: el secreto que esconde en lo alto y por qué atrae a quienes aman el trekking

Ubicado a unos 32 kilómetros de la Ciudad de Tanti, el Valle de los Lisos se convirtió en una parada obligatoria para los apasionados por las actividades de montaña. Desde sus cerros lisos producto de millones de años de erosión —origen de su nombre—, hasta sus praderas y quebradas, este lugar combina una historia viva con un entorno natural que sorprende a cada paso.

A ello se le suma una casa de 1886, una enorme formación rocosa que evoca la figura de un gorila y una tranquilidad que se potencia con la ausencia total de datos móviles, rasgo que lo transforman en un sitio único y que atrae a visitantes de todo el mundo.

El Valle de los Lisos integra la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas y cuenta con una superficie protegida de 4.300 hectáreas. (Foto: Archivo)

Se trata de un paisaje “nórdico”, al estilo de las películas Las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos, según lo describe el dueño del lugar, José Luis Amuchástegui.

El valle integra la Reserva Hídrica Los Gigantes, la cual cuenta con una superficie aproximada de 84.000 hectáreas emplazadas principalmente sobre tierras de dominio privado, según datos del Ministerio de Ambiente de la provincia.

Este entorno natural ha captado la atención no sólo de los turistas, sino también de la comunidad científica, la cual lleva años buscando preservar uno de los tesoros más valiosos que guarda en las alturas: el agua, fuente de abastecimiento de los cordobeses y un recurso vital para preservar la flora y la fauna del lugar.

La formación rocosa que que evoca la figura de un gorila. (Foto: Archivo)

La poderosa arma natural que protege el tesoro de la sierra: el tabaquillo

El impulso que motivó a empresas, startups, sociedades civiles y el propio José Luis para sumarse al desafío de hacer frente al impacto que el cambio climático produce —como la alteración de los ciclos de lluvias y la intensificación de sequías e inundaciones— nació de un antecedente científico: el del biólogo Daniel Renison.

El investigador del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, pudo demostrar como un territorio degradado en las sierras con esfuerzos de restauración, con continuidad en el tiempo, puede recuperarse y cuando se recupera la naturaleza, el agua prospera y regresa.

Una de las claves en este proceso es la reforestación con una especie fundamental: el tabaquillo. Este tipo de vegetación que crece en las alturas, actúa como una verdadera “esponja natural”: absorbe el agua del ambiente y la lluvia, la retiene, favorece su infiltración en los acuíferos y reduce el escurrimiento rápido.

El tabaquillo, el árbol que cuida el agua en Córdoba. (Foto: Coca Cola)

Así, no sólo se evita la erosión y el arrastre de sedimentos, sino que también se mejora la capacidad del suelo para retener agua, garantizando que incluso en épocas sin lluvias —como junio y julio— el recurso siga disponible.

Una alianza que lo cambia todo

Este trabajo científico fue fundamental para contribuir a la recuperación y salud de las dos principales cuencas que desaguan hacia la región de Córdoba: las de los ríos Primero (Suquía) y Segundo (Xanaes). Sin embargo, su verdadera trascendencia se refleja en la alianza que han establecido distintas organizaciones del país con meta sustentable, a partir de la cual buscan impulsar soluciones basadas en la naturaleza que permitan incrementar la seguridad hídrica de la región.

Este fue el origen de “Aliados por el Agua”, una plataforma de acción colectiva que existe desde 2023 y reúne a diversos actores, entre ellos: Coca-Cola Argentina; Coca-Cola Andina, embotellador local de la marca; CICLA, Desarrollo Sustentable; la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Bosques de Achala; Kilimo (empresa de tecnología climática); la Reserva Privada Valle de los Lisos; el Parque Nacional Quebrada del Condorito; el Ministerio de Ambiente de Córdoba, entre otros .

"Aliados por el Agua", un compromiso de largo plazo para cuidar las nacientes y restaurar las Sierras de Córdoba. (Foto: Coca Cola)

Javier García Spil, quien junto a Juan Pedro Cano integra la lista de socios fundadores de CICLA Sustentable, explica que las principales amenazas de la sierra son el sobrepastoreo, los incendios y la invasión de especies exóticas. Para hacerles frente, señala, han implementado diversas estrategias: fortalecimiento de brigadas locales, recuperación de suelos mediante cicatrización de cárcavas y promoción de una ganadería regenerativa orientada a concentrar el pastoreo en determinadas zonas y permitir el descanso de las demás.

“Todo esto tiene un valor, no solo en términos de agua, sino también en relación con la biodiversidad, la flora y fauna nativa, los espacios de recreación, la belleza paisajística e incluso la adaptación al cambio climático y la generación de empleo local. Muchos restauradores empiezan a profesionalizarse y eso se convierte en un empleo verde que va creciendo. Y, a la vez, al tener paisajes más conservados y atractivos, también se potencian otras actividades como el turismo”, explica García Spil.

Turismo sostenible, una apuesta que crece día a día

El desafío de sostener este proyecto para cuidar la biodiversidad de las sierras condujo finalmente a Amuchástegui, a seguir una línea de conservación para quienes buscan conocer lo que él denomina “el patio de su casa”.

Desde "Aliados por el Agua" continúan trabajando en el Valle de Los Lisos con el objetivo de regenerar los ecosistemas serranos. (Foto: Archivo).

Bajo el concepto de turismo sustentable, apuesta permanentemente por preservar al máximo la flora y la fauna de este lugar inimaginable, permitiendo las visitas reducidas de quienes buscan conocer esta joya autóctona natural sin transformarla ni dañarla.