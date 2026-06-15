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Durante este lunes, 15 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este lunes, 15 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4413 - La Yeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de junio
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¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta sugiere temor a la mala suerte y a que algo se arruine. Refleja ansiedad por lo que no puedes controlar.
También puede señalar creencias pesimistas que te condicionan. En positivo, invita a cambiar hábitos y cortar la racha.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.