Durante este lunes, 15 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 15 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4413 - La Yeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de junio

1° 4413 11° 8028 2° 9314 12° 7201 3° 0944 13° 1852 4° 9216 14° 0452 5° 6267 15° 8408 6° 5704 16° 4960 7° 1309 17° 7192 8° 7493 18° 1521 9° 5996 19° 3700 10° 7096 20° 0953

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta sugiere temor a la mala suerte y a que algo se arruine. Refleja ansiedad por lo que no puedes controlar.

También puede señalar creencias pesimistas que te condicionan. En positivo, invita a cambiar hábitos y cortar la racha.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.