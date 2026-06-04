Comer huevos en el desayuno o la merienda: cuándo es mejor consumirlos para aprovechar los nutrientes y la proteína al máximo Fuente: Shutterstock

El huevo es uno de los alimentos más completos que existen y una fuente natural de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

Por eso, suele formar parte de la alimentación de deportistas y de quienes buscan mantener una dieta equilibrada. Sin embargo, una duda frecuente es si conviene consumirlo en el desayuno o en la merienda para aprovechar mejor sus beneficios nutricionales.

Especialistas en nutrición coinciden en que, aunque puede incorporarse en distintos momentos del día, existe una franja horaria que permite sacar un mayor provecho de su aporte de proteínas, energía y capacidad de generar saciedad.

¿Es mejor comer huevos en el desayuno o en la merienda?

Según especialistas en nutrición, el mejor momento para consumir huevos es durante el desayuno. Después del ayuno nocturno, el organismo necesita alimentos capaces de aportar energía de calidad y nutrientes esenciales para afrontar las actividades del día, algo que el huevo cumple a la perfección.

Comer huevos en el desayuno o la merienda: cuándo es mejor consumirlos para aprovechar los nutrientes y la proteína al máximo Fuente: Archivo

Además de aportar proteínas de alto valor biológico, el huevo ayuda a prolongar la sensación de saciedad durante varias horas, lo que puede contribuir a reducir los antojos entre comidas y favorecer el control del peso corporal.

De acuerdo con la American Heart Association, este efecto saciante es uno de los principales beneficios de incluir huevos en la primera comida del día.

También resulta especialmente útil para quienes realizan actividad física o tienen un alto desgaste energético, ya que sus proteínas participan en la reparación y mantenimiento de los tejidos musculares y favorecen la recuperación después del ejercicio.

Qué nutrientes aporta el huevo al organismo

La Academia Española de Nutrición y Dietética destaca que un huevo mediano aporta aproximadamente 6,4 gramos de proteína. Esto significa que consumir dos huevos permite incorporar cerca de 12,8 gramos de este nutriente fundamental para el cuerpo.

Además, contiene vitaminas y minerales esenciales como:

Vitamina A.

Vitamina D.

Vitamina E.

Vitaminas B1, B2 y B12.

Vitamina K.

Fósforo.

Hierro.

Selenio.

La vitamina B12, por ejemplo, es clave para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, mientras que minerales como el hierro y el fósforo participan en numerosos procesos metabólicos y energéticos.

Cuál es la mejor forma de cocinar los huevos para aprovechar sus beneficios

Tan importante como el momento de consumo es la forma de preparación. Diversos estudios señalan que las proteínas del huevo se absorben mejor cuando el alimento está cocido, ya que el proceso de cocción mejora significativamente el proceso de digestión.

Cuando se consume crudo, parte de sus proteínas no puede ser aprovechada completamente por el organismo. Además, aumenta el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela.

Por este motivo, los especialistas recomiendan consumir huevos hervidos, revueltos, escalfados o preparados a la plancha para obtener el máximo beneficio nutricional y garantizar una ingesta segura.