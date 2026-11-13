Vender por internet permite que un negocio encuentre clientes fuera de su mercado local sin necesidad de contar con una tienda física en otro país. Sin embargo, recibir una compra desde el extranjero también incorpora cuestiones que no siempre aparecen en una operación nacional, desde la moneda y el método de pago hasta el envío del producto y la confianza del consumidor.

Por eso, antes de buscar compradores internacionales conviene analizar el recorrido completo de la operación. No alcanza con determinar dónde existe demanda: el negocio también necesita saber cómo podrá cobrar, qué opciones encontrará el comprador para pagar y qué recursos necesitará para entregar el producto en otro mercado.

En ese escenario, PayPal ofrece soluciones para que las empresas puedan recibir pagos internacionales y vender a clientes de distintos mercados. Según explicó la marca en uno de sus comunicados, el comercio transfronterizo aparece como una de las oportunidades para las empresas mexicanas, junto con la posibilidad de aceptar distintos medios de pago y brindar una experiencia de compra que genere confianza.

La forma de pagar tiene relevancia porque las preferencias de los consumidores no son iguales en todos los mercados. Según el Global Payments Report 2025 de Worldpay, publicado el 11 de marzo de 2025, las preferencias de pago presentan diferencias según la región. El informe señala que las billeteras digitales son la primera opción para las compras online en Europa, mientras que en América Latina Visa y Mastercard son las dos principales redes de tarjetas en los mercados analizados, con excepción de Chile.

Foto: PayPal modificada con IA por El Cronista. PayPal IA

Qué debe revisar un negocio antes de vender al extranjero

Conocer esas diferencias ayuda a entender por qué una estrategia internacional no consiste únicamente en habilitar envíos hacia otros países. Los medios de pago disponibles, las monedas, el idioma, las regulaciones y la logística también forman parte de la experiencia que encontrará el consumidor.

Por su parte, PayPal plantea que una estrategia de cross-border requiere atender de manera conjunta factores como pagos, logística y adaptación a nuevos mercados. Entre los puntos a considerar aparecen los socios logísticos, la posibilidad de operar con múltiples monedas, los idiomas, las regulaciones y los medios de pago disponibles para el consumidor.

Para una empresa mexicana, esto significa que la infraestructura de cobro puede convertirse en uno de los elementos que debe estar preparado antes de comenzar a promocionar sus productos fuera del país. Una persona puede interesarse por una oferta desde el extranjero, pero todavía necesita encontrar una alternativa de pago que pueda utilizar y un proceso que le genere confianza para completar la operación.

Los pagos digitales tienen, además, un peso creciente en el comercio electrónico mundial. El Global Payments Report 2025 de Worldpay señala que representaron 66% del valor global del comercio electrónico en 2024, frente a 34% en 2014. El reporte también indica que la participación de los dispositivos móviles en el comercio electrónico global pasó de 19% a 57% en ese mismo periodo.

Cobrar es solo una parte de vender en otro país

Las soluciones de PayPal pueden integrarse dentro de esa estrategia al permitir que el comercio incorpore alternativas de pago para compradores internacionales. Sin embargo, resolver el cobro no elimina otros desafíos propios de una operación transfronteriza.

Antes de comenzar, también será necesario determinar a qué mercados resulta viable llegar, cuáles son los costos y condiciones logísticas, qué reglas aplican al producto y qué experiencia tendrá el consumidor desde que encuentra la tienda hasta que recibe su compra.

La expansión internacional, por lo tanto, no depende únicamente de encontrar clientes en otros países. Logística, regulación, medios de pago, moneda y experiencia de compra forman parte de una misma operación. Tener resueltos esos puntos antes de recibir el primer pedido permite que el interés de un comprador extranjero pueda transformarse efectivamente en una venta.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.