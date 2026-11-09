Lograr que un usuario encuentre un producto, lo agregue al carrito y avance hacia el pago no siempre termina en una venta. De hecho, el abandono de carrito continúa siendo uno de los grandes desafíos del comercio electrónico y puede producirse incluso cuando el consumidor ya atravesó buena parte del proceso de compra.

Los datos permiten dimensionar el problema. Según Baymard Institute, organización especializada en investigación sobre experiencia de usuario y comercio electrónico, la tasa promedio documentada de abandono de carrito alcanza el 70.22%, de acuerdo con el análisis de 50 estudios diferentes recopilados por la entidad. Sin embargo, no todos esos abandonos responden a errores: la investigación también señala que una parte de los usuarios simplemente navega, compara precios, guarda productos para más adelante o todavía no está preparada para concretar la compra.

La situación cambia cuando el consumidor sí tiene intención de comprar. La investigación de Baymard identifica problemas del propio proceso de compra que pueden intervenir en la decisión de abandonarlo. Por eso, revisar lo que sucede entre el carrito y la confirmación del pago puede ser tan importante como atraer visitantes hacia una tienda online.

Qué puede frenar una compra en los últimos pasos

El proceso de pago es uno de los puntos que un comercio puede revisar. Reducir pasos y ofrecer una experiencia clara permite eliminar obstáculos cuando el usuario está cerca de concretar la operación. Pero la facilidad no es el único factor: las alternativas disponibles para pagar y la confianza que transmite la transacción también forman parte de esa experiencia.

El 81% de los vendedores ya acepta carteras digitales y un 46% busca sumar más opciones de pago. Fuente: Archivo.

En México, los propios comercios muestran que los medios de pago ocupan un lugar cada vez más importante. Según el estudio México Digital Commerce Pulse: Vendedores en Línea, compartido por PayPal para la campaña, el 81% de los vendedores encuestados acepta carteras digitales, 71% recibe tarjetas de débito y 63% tarjetas de crédito. Además, un 46% planea incorporar más opciones de pago para impulsar sus ventas online.

En ese contexto aparecen soluciones orientadas específicamente a simplificar el momento de pagar. Uno de estos casos es PayPal Express Checkout, que permite utilizar la información almacenada en la cuenta de PayPal sin volver a completar formularios extensos. Además, esta alternativa ofrece una experiencia de pago más ágil desde distintos dispositivos y la reducción de fricciones durante la operación.

Esta característica se conecta con una necesidad más amplia de los negocios: conseguir que el proceso de cobro no se convierta en una barrera adicional justo antes de concretar la venta. De hecho, entre las empresas encuestadas que ofrecen PayPal como método de pago, el 55% mencionó la facilidad de uso como una de las razones para integrarlo y el 46% afirmó que simplifica sus operaciones.

La confianza también entra en juego antes de pagar

Agilizar el proceso no resuelve por sí solo todas las dificultades. La seguridad ocupa un lugar central para las empresas que venden por internet: el 97% de los vendedores consultados considera importante la seguridad en las transacciones online, mientras que el 63% busca en una plataforma de pagos la capacidad de detectar oportunamente posibles fraudes.

Por eso, la mejora del proceso de compra no depende de una única herramienta. Implica revisar el recorrido completo que realiza el usuario: qué información recibe, cuántos obstáculos encuentra, qué alternativas tiene para pagar y qué nivel de confianza le genera el comercio antes de confirmar la operación.

El desafío para los negocios está, entonces, en detectar qué barreras están apareciendo cuando un usuario ya manifestó intención de compra. Un carrito abandonado no necesariamente implica falta de interés en el producto.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.