Este es el destino turístico más económico del mundo en 2024, según los especialistas: qué otras ciudades están en el ranking

A la hora de decidir a dónde viajar, el costo puede jugar un papel muy importante para algunas personas. Sin embargo, afortunadamente, existen muchos lugares donde tu dinero puede rendir más.

Como cada año, Time Out publicó el ranking del 18º informe anual de Post Office Travel Money, un informe que evalúa cuánto dinero deberás gastar en las vacaciones. A continuación, te contamos sobre el destino más accesible para visitar este año.



Esta investigación tiene en cuenta el cambio en el valor de la moneda en comparación con la libra esterlina, así como el precio local de ocho elementos esenciales para los turistas para determinar qué destinos son los más asequibles.



¿Cuáles son los destinos más económicos para viajar?

Según Time Out, el primer puesto del ranking del lugar más barato para viajar durante el 2024 lo ocupa Hi An en Vietnam.

El costo total para las compras turísticas es de U$S 65. Un dato curioso es que el repelente de insectos y la cerveza son más baratos que en cualquier otro lugar de la lista.

Hoi An en Vietnam se lleva el primer puesto como el destino turístico más barato del mundo en 2024, según los expertos. (Foto: archivo)

Hi An: ¿qué hacer en el destino más económico del mundo?

Hi An , en Vietnam, cautiva a los visitantes con su rica historia y su encantador casco antiguo, donde las calles empedradas y la arquitectura colonial bien conservada te transportan a otra época.



Coloridos faroles iluminan la ciudad por la noche, lo que crea una atmósfera mágica y romántica. Además de explorar el casco antiguo, los turistas pueden sumergirse en la vida cotidiana de Hoi An visitando el bullicioso mercado central.

Allí pueden encontrar una amplia variedad de productos frescos, artesanías y recuerdos. La ciudad también es famosa por su río Thu Bon, que ofrece la oportunidad de pasear en barco y disfrutar de las hermosas vistas de la ciudad desde el agua.

Los amantes de la cultura y la historia pueden visitar la impresionante Pagoda Phuc Kien, un templo chino que refleja la influencia de la comunidad china en la región.



Hi An ofrece una variedad de deliciosos platos vietnamitas que los visitantes pueden probar en los numerosos restaurantes y puestos callejeros de la ciudad.

Sumado a ello, también está la pintoresca tradición de la linterna que consiste en encender una linterna de papel y soltarla en el río Thu Bon.



Finalmente, aquellos que buscan llevarse algo especial de su visita pueden aprovechar la oportunidad de obtener trajes y ropa hecha a medida en los famosos sastres de la ciudad, quienes ofrecen calidad y rapidez a precios razonables.

Además de disfrutar de los mejores precios vas a poder conocer uno de los destinos más imponentes de la región. (Foto: Freepik)

Time Out: ¿qué otros lugares están en la lista?

En la lista especializada de Time Out, además de Hoi An, se encuentran estas otras ciudades como las más económicas: