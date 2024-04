Los 3 sorprendentes motivos por los que los gatos aman tirar al piso las cosas que están sobre las mesas

Los gatos, con su peculiaridad y misterio, suelen realizar muchas travesuras. Uno de los comportamientos más comunes que despiertan la curiosidad de sus dueños es su afición por tirar al suelo objetos que reposan sobre las mesas.

Según Carlos Gutiérrez, veterinario y cofundador del canal de YouTube 'Mascotas y familias felices', algunos gatos tienen tres motivos principales para tirar objetos al suelo desde lugares elevados. ¡Conocé cuáles son!



Los 3 motivos por los que los gatos tiran cosas al piso

Instinto: según el veterinario Carlos Gutiérrez, este acto imita los movimientos que harían al jugar con su presa en la naturaleza. Al golpear un objeto con su pata y hacerlo moverse, el gato activa su instinto de caza, lo que despierta su interés y estimula su naturaleza predadora.



Aunque desde nuestra perspectiva pueda parecer un comportamiento inusual o incluso un poco cruel, para el gato es una forma de mantenerse conectado con sus instintos más primitivos y satisfacer su necesidad innata de cazar y jugar.



La práctica de tirar objetos desde lugares elevados puede ser una forma para el gato de marcar su territorio. (Foto: archivo)

Si notan que nuestra respuesta ante este comportamiento es de interés o preocupación, es probable que lo repitan para mantener esa interacción con nosotros.



Es importante comprender que, desde su perspectiva, este tipo de conducta puede ser una forma efectiva de establecer contacto y obtener la atención que desean.





Gutiérrez destaca la importancia de satisfacer las necesidades de exploración y juego de los gatos para evitar comportamientos destructivos, apatía o incluso problemas de salud como el sobrepeso. Un entorno enriquecido es fundamental para su bienestar y seguridad.



Los gatos domésticos, al carecer de presas reales, pueden recurrir a objetos inanimados para satisfacer su instinto de caza. (Foto: archivo)

¿Se puede evitar que nuestro gato tire cosas al piso?

Entonces, ¿cómo podemos evitar que nuestro gato tire objetos por la casa? Carlos Gutiérrez sugiere que lo primero es comprender por qué lo hace.



"Lo más importante es que te adelantes al comportamiento del gato y no dejar cosas en los bordes de las mesas (porque resulta una tentación irresistible para muchos gatos)", asegura.



Si llegamos tarde y no pudimos prevenirlo, Gutiérrez recomienda no dirigirnos al gato ni reaccionar de manera brusca. "Este tipo de comportamientos vienen de fábrica en su ADN y no podemos pretender que se adapte a la perfección a un entorno pensado para humanos y con reglas de humanos", considera.



Los gatos pueden tirar objetos como una forma de buscar atención o recompensa por parte de sus dueños. (Foto: archivo)

Por último, el veterinario sugiere incrementar el tiempo de juego con nuestros gatos para enriquecer su entorno. El juego activo ayuda a satisfacer sus instintos naturales de caza y exploración.