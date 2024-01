Es el país más seguro de Europa, tiene paisajes de ensueño y los argentinos no necesitan visa para ingresar

Emigrar es una alternativa cada vez más utilizada por los argentinos, sobre todo jóvenes, que buscan mejorar su calidad de vida, ya sea de forma económica, laboral o académica.

Dentro de los destinos más elegidos, los países europeos siempre lideran el ranking. Uno de los más seguros del mundo, permite mudarte sin la necesidad de obtener el pasaporte europeo y además, ofrece increíbles paisajes para conocer.

Se trata de Suiza, uno de los países que mejores condiciones laborales ofrece para inmigrantes y que es considerado uno de los destinos más seguros para vivir.

La piedra semipreciosa con poderes curativos que usaban en el Antiguo Egipto: cómo activar sus efectos

Los 3 alimentos que tenés que comer para cuidarte de los cálculos renales y los que tenés que evitar

¿Qué tengo que tener en cuenta para emigrar a Suiza?

Al momento de elegir un país para comenzar tu nueva vida, Suiza cuenta con grandes oportunidades para quienes deciden emigrar.

Conocido como uno de los destinos más seguros del mundo debido al bajo índice de criminalidad, este país ofrece trabajos bien pagos para extranjeros y además la posibilidad de conocer increíbles paisajes, llenos de naturaleza.

Suiza es uno de los destinos más seguros para vivir. (Foto: archivo)

Este país europeo es uno de los pocos destinos que no te piden visa para ingresar, por más que no seas parte de los países que forman el Espacio Schengen. Solamente con tu pasaporte, una reserva de estadía, seguro médico y una demostración de fondos para vivir, vas a poder visitar Suiza.

En caso de que desees vivir en el país por más de 90 días, vas a necesitar obtener una visa de tipo D o visa nacional, a menos que formes parte del Espacio Schengen.

En caso de que te mudes a Suiza con un contrato de trabajo, será el empleador quien deberá solicitar a las autoridades el permiso. Si este es aceptado por la Secretaría Estatal de Migración, una vez que estés en Suiza deberás pedir un permiso de residencia.

Con un contrato de trabajo vas a poder emigrar a Suiza. (Foto: archivo)

En caso de que desees mudarte a Suiza con el objetivo de estudiar, para poder obtener un visado de estudiante deberás hacer un curso de mínimo 6 meses de duración y tenga una carga horaria de 20 horas semanales. Y si querés hacer un curso de idiomas, es posible que se solicite una carta de la institución confirmando tu inscripción en el curso.

Horóscopo Negro: así será la semana del 22 al 28 de enero para cada signo del zodíaco

Detox en la mira: hacer limpiezas del organismo puede no ser tan saludable como pensábamos

¿Cuáles son los requisitos para emigrar a Suiza?

Si no contás con un pasaporte europeo, para poder emigrar a Suiza vas a necesitar hacerlo mediante un contrato de trabajo. Si bien el número de visados es menor para quienes no son nacidos en Europa y tienen algunos requisitos más, no es imposible emigrar.

Para poder mudarte a Suiza vas a necesitar:

Un contrato de trabajo (contrato indeterminado o a tiempo determinado) para obtener el permiso de residencia.





Un contrato de alquiler o una carta de invitación de un residente o nacido en el país.





Partida de nacimiento y/o de matrimonio traducida al idioma oficial del lugar donde quieras mudarte.



Los extranjeros con mejores calificaciones podrán vivir en Suiza. (Foto: archivo)

A las personas no europeas se les exige contar con un mejor nivel académico o profesional para poder conseguir la residencia. Las empresas que contratan extranjeros tienen que presentar una justificación. Si no tenés pasaporte europeo, el permiso es por un año y se va renovando.