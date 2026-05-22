En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este viernes, 22 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5476 (Las Llamas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 22 de mayo

1° 5476 11° 2731 2° 4175 12° 9727 3° 3552 13° 5501 4° 2006 14° 7294 5° 1573 15° 4845 6° 8614 16° 1639 7° 4270 17° 3381 8° 1092 18° 6543 9° 3192 19° 0260 10° 5652 20° 6419

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas de fuego señala transformación y energía intensa. Puede reflejar pasión, creatividad o una purga de lo viejo. Si te quemas, advierte sobre riesgos y emociones desbordadas; si controlas el fuego, indica poder y foco.

Soñar con las llamas, el animal andino, apunta a paciencia, trabajo constante y carga emocional. Si te escupe o muerde, alerta sobre límites y respeto; si te guía dócil, indica apoyo fiel y avances seguros.