En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 22 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8128 (El Cerro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 22 de mayo

1° 8128 11° 8744 2° 6829 12° 1480 3° 1420 13° 4308 4° 9849 14° 6270 5° 7341 15° 2647 6° 7006 16° 7157 7° 2665 17° 5887 8° 6701 18° 2180 9° 3389 19° 9030 10° 4988 20° 0441

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro suele reflejar metas elevadas y el deseo de superación. La subida simboliza esfuerzo, paciencia y constancia para alcanzar objetivos. Si te ves avanzando, indica confianza y progreso personal.

Si el cerro luce lejano o difícil, señala obstáculos, dudas o miedo al cambio. Llegar a la cima augura claridad y logros; estancarte sugiere revisar tu estrategia. También puede evocar conexión con tus raíces o búsqueda espiritual.