Este viernes, 22 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3680.06 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,2%.

El Dólar cayó -3.09% en la última semana y acumula -6.18% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar mostró predominio de alzas, con una racha positiva prolongada y tres caídas consecutivas al cierre, terminando ligeramente por encima del nivel de partida.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.95%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Esta alza sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría impactar en las decisiones económicas recientes.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, a 3680.0601 pesos colombianos por unidad, es de 368006.01 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 736012.02 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1840030.05 pesos colombianos.