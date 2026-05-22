En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 22 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1546 (Tomates).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 22 de mayo

1° 1546 11° 8219 2° 4240 12° 5968 3° 0222 13° 4483 4° 0957 14° 6521 5° 4001 15° 6915 6° 1143 16° 2879 7° 5468 17° 4103 8° 2900 18° 1645 9° 1960 19° 1571 10° 6142 20° 5878

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele simbolizar vitalidad, salud y fertilidad. Indica energía renovada y oportunidades que maduran en tu vida. Si los ves rojos y frescos, augura éxito en proyectos y buenas noticias en el hogar.

Si están podridos o rotos, alerta sobre frustraciones, envidias o desgaste emocional. Cosechar o cocinar tomates refleja capacidad de nutrir relaciones y transformar ideas en hechos; lanzarlos señala conflicto o necesidad de expresar enojo.