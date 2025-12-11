Estados Unidos analiza sumar un nuevo requisito obligatorio para todos los viajeros que quieran ingresar al país bajo el Programa de Exención de Visa (VWP). Según se conoció, se buscará implementar la obligatoriedad de declarar el historial de redes sociales de los últimos cinco años.

La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, endurecería aún más los controles migratorios y podría afectar a futuros viajeros argentinos si el país avanza en su incorporación al programa.

¿Qué es el nuevo requisito que podría exigir EE.UU.?

De acuerdo con un documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) planea incorporar las redes sociales como un dato obligatorio para la solicitud del ESTA, la autorización electrónica que deben completar quienes viajan sin visa por hasta 90 días.

Los viajeros deberán informar:

Redes sociales utilizadas durante los últimos cinco años.

Direcciones de correo electrónico de la última década.

Datos personales adicionales, como residencia y fecha de nacimiento de padres, cónyuges, hijos y hermanos.

El Gobierno abrió un período de 60 días para recibir comentarios públicos antes de su implementación.

Ni visa ni pasaporte: ¿a quiénes alcanzaría este nuevo control?

La medida afectaría a los ciudadanos de los 42 países habilitados por el Programa de Exención de Visa, que permite entrar a EE.UU. sin visa, siempre que cuenten con un ESTA aprobado.

Argentina inició en 2025 el proceso para incorporarse al programa, por lo que una eventual aprobación impactaría también en futuros viajeros argentinos.

¿Por qué EE.UU. quiere revisar las redes sociales de los viajeros sin visa?

La administración Trump busca reforzar los controles migratorios con el objetivo de identificar amenazas potenciales a la seguridad nacional. La orden ejecutiva 14161 exige profundizar la revisión de antecedentes digitales como parte del proceso de preadmisión.

Según el DHS, el análisis de perfiles públicos ayuda a detectar:

Actividades consideradas riesgosas

Conexiones con organizaciones extremistas

Inconsistencias en la información declarada

Este tipo de revisión ya se aplica a ciertos solicitantes de visas, como trabajadores H-1B o estudiantes F, M y J.

¿Qué datos se piden actualmente para el ESTA?

Hoy, los solicitantes deben presentar:

Datos personales básicos

Dirección de correo electrónico

Domicilio y teléfono

Contacto de emergencia

Pago de una tasa de 40 dólares

La autorización tiene una validez de dos años. Con la nueva regla, el formulario sería más extenso y detallado.

El gobierno estadounidense también evalúa implementar una tarifa adicional de “integridad de visa” de u$s 250 para ciertos visitantes, aunque quienes ingresen por el VWP estarían exentos.

Por otro lado, las empresas de turismo advirtieron que el endurecimiento de los requisitos podría desalentar los viajes al país, que ya registra una caída en el número de visitantes y en los ingresos del sector.

¿Cuándo podría aplicarse la medida?

La propuesta se encuentra en etapa de revisión pública. Tras recibir observaciones durante 60 días, el DHS podrá modificarla o implementarla tal como está redactada. Si le aprueba, el requisito de entregar las redes sociales se volvería obligatorio para todos los viajeros del VWP.