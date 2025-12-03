Para ingresar legalmente a Estados Unidos, es esencial contar con la documentación migratoria adecuada, siendo la visa americana uno de los permisos más frecuentemente solicitados.

En ese sentido, el Gobierno cuenta con un programa que permite el ingreso legal de ciudadanos extranjeros sin necesidad de tramitar visa, siempre y cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad.

¿Qué programa permite el ingreso legal a Estados Unidos sin necesidad de visa americana?

El Visa Waiver Program (VWP), o Programa de Exención de Visa, busca facilitar los viajes y fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados.

El programa beneficia principalmente a turistas y empresarios que viajan por períodos cortos, hasta 90 días, por motivos de turismo o negocios. Está disponible para ciudadanos de más de 40 países.

Esta iniciativa del gobierno de Estados Unidos permite a los ciudadanos de los países miembros viajar a EE.UU. sin necesidad de obtener una visa tradicional. Sin embargo, los viajeros deberán ingresar con una autorización electrónica llamada ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

La solicitud ESTA tiene un costo de 40 dólares. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Estados Unidos permitirá el ingreso sin visa a quienes puedan realizar este trámite

El proceso para tramitar el permiso ESTA es completamente en línea y sencillo, aunque exige cumplir con ciertos requisitos. A continuación el paso a paso:

Comprobar si el país está incluido en el programa Asegurarse de tener un pasaporte electrónico vigente, con chip integrado (e-passport) Acceder al portal oficial del ESTA Completar el formulario electrónico Pagar la tarifa de solicitud y enviarla

Una vez enviada la solicitud, la aprobación suele emitirse en menos de 72 horas. La autorización ESTA tiene una validez de dos años -o hasta que expire el pasaporte- y permite realizar múltiples viajes a Estados Unidos por períodos de hasta 90 días cada uno, sin necesidad de tramitar una visa en cada ocasión.

Es importante aclarar que el ESTA no garantiza la entrada al país: el ingreso final siempre queda sujeto a la decisión del oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el aeropuerto o punto de entrada.