La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los viajeros que tengan intención de visitar Estados Unidos, siendo uno de los documentos obligatorios para que pueda habilitarse el ingreso.

En ese sentido, los ciudadanos mexicanos que califican para obtener el Formulario DSP-150 conocido popularmente como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) estarán adquiriendo con este permiso una visa de tipo B1/B2 siempre que presenten el documento junto con un pasaporte válido.

Estados Unidos entregará visas americanas para ingresar al país a los mexicanos elegibles

“Un Formulario DSP-150 es tanto una Tarjeta de Cruce Fronterizo como un visado de visitante B1/B2″, asegura el Departamento de Estado en su sitio web oficial.

Este documento se emite como una tarjeta plastificada y no como un permiso en el pasaporte, aunque para poder utilizarlo como equivalente a visa americana debe acompañarse de un pasaporte vigente.

En general, esta tarjeta cuenta con una validez total de 10 años.

La BCC puede utilizarse como una visa de turismo si se acompaña de un pasaporte mexicano válido. Fuente: Shutterstock.

Requisitos para poder obtener el Formulario DSP-150

Para adquirir este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

Ser mexicano y residir en México.

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 .

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.

Cuándo puede el Formulario DSP-150 usarse sin presentar pasaporte

De manera independiente y sólo para fines de turismo, negocios -no remunerados- o encuentros familiares, se permite visitar

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas : menos de 40 km de la frontera

El trámite de la solicitud debe realizarse en la Embajada y consulados de Estados Unidos en México.