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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 14 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 14 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0282 - La Pelea

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 14 de julio

 1°0282 11°0934
 6972  12°0260
 3°7886 13°9415 
 0047  14°4808 
 1071  15°6744 
 6°7871  16°2854
 5395  17°3889 
 1605  18°6389 
 8397  19°9388 
 10°8408 20°5522 

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea indica conflicto interno, estrés acumulado o emociones reprimidas.

También advierte tensiones con alguien cercano y la necesidad de poner límites y dialogar.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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