La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 14 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 14 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0282 - La Pelea

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 14 de julio

1° 0282 11° 0934 2° 6972 12° 0260 3° 7886 13° 9415 4° 0047 14° 4808 5° 1071 15° 6744 6° 7871 16° 2854 7° 5395 17° 3889 8° 1605 18° 6389 9° 8397 19° 9388 10° 8408 20° 5522

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea indica conflicto interno, estrés acumulado o emociones reprimidas.

También advierte tensiones con alguien cercano y la necesidad de poner límites y dialogar.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.