Tramitar la ciudadanía italiana será más caro desde ahora para miles de descendientes en Argentina. Los consulados de Italia aplicaron una actualización del euro consular que impacta de manera directa en el costo de la ciudadanía, el pasaporte y otros trámites oficiales. La medida rige desde el 1 de enero de 2026 y ya encareció todos los procedimientos administrativos.

¿Por qué aumentaron los costos de la ciudadanía italiana en 2026?

Las tarifas consulares italianas se ajustan de forma trimestral según el valor del euro consular, definido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Este tipo de cambio, conocido como tasso di ragguaglio, determina el monto que se paga en pesos argentinos por cada trámite.

Para el período enero–marzo de 2026, el euro consular fue fijado en $ 1.661, lo que provocó una suba generalizada en todos los servicios consulares, independientemente de la inflación local.

¿Cuánto cuesta tramitar la ciudadanía italiana con los nuevos valores?

El aumento impacta especialmente en quienes inician el reconocimiento de ciudadanía italiana por descendencia. Con el nuevo valor del euro consular, los principales costos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Tratamiento de solicitud de reconocimiento de ciudadanía: $ 996.700 (600 euros)

Copia integral de actas de estado civil: $ 15.000 (9 euros)

Certificado de ciudadanía: $ 18.300 (11 euros)

Situación de familia y otros actos de estado civil: $ 25.000 (15 euros)

Todos los montos se abonan en pesos argentinos, al tipo de cambio consular vigente, y son obligatorios para avanzar con el expediente.

¿Cuánto cuesta el pasaporte italiano tras el aumento?

Quienes ya cuentan con la ciudadanía italiana también se ven alcanzados por la actualización de tarifas. El costo del pasaporte italiano ordinario quedó de la siguiente manera:

Contribución administrativa: $ 122.100 (73,50 euros)

Libreta de pasaporte ordinario: $ 71.000 (42,70 euros)

Costo total del pasaporte: $ 193.100

Además, se actualizaron los valores de los documentos de viaje de emergencia (ETD) y de la Carta de Identidad Electrónica (CIE).

¿Qué otros trámites consulares aumentaron su valor en 2026?

Además de la ciudadanía y el pasaporte, los consulados italianos aplicaron subas en otros trámites frecuentes:

Poder especial: $ 99.700 (60 euros)

Poder general: $ 149.500 (90 euros)

Autorizaciones o actos de consentimiento: $ 33.300 (20 euros)

Legalización de firmas: $ 39.900 (24 euros)

Visa Schengen: $ 149.500 (90 euros)

Visa nacional tipo D: $ 192.700 (116 euros)

También se incrementaron los costos de traducciones certificadas, autenticaciones, certificaciones y trámites urgentes.

Chau ciudadanía italiana: el Gobierno europeo retirará la nacionalidad a quienes no cumplan con este requisito (foto: archivo).

¿Cómo impacta este aumento en quienes quieren tramitar la ciudadanía italiana?

El nuevo cuadro tarifario implica un costo inicial más elevado para comenzar el trámite de ciudadanía italiana, ya que el proceso suele requerir múltiples actas, legalizaciones y traducciones oficiales.

En este contexto, quienes estén planificando iniciar o continuar el trámite deberán contemplar estos valores actualizados y seguir de cerca la próxima revisión trimestral del euro consular, que podría volver a modificar los montos a pagar en los próximos meses.