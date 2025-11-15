Los Consulados italianos en Argentina aplicaron un nuevo aumento en las tarifas consulares que afecta directamente a quienes están iniciando el trámite de ciudadanía por descendencia o necesitan renovar documentación vinculada.

La actualización comenzó a regir el 19 de septiembre de 2025 y se basa en el nuevo tasso di ragguaglio, el tipo de cambio euro–peso que determina los costos oficiales.

Con el euro consular fijado ahora en $ 1.534,24, los valores de todos los trámites subieron de manera considerable, lo que encarece tanto el proceso de reconocimiento de ciudadanía como la gestión de pasaportes y certificaciones.

Entre los importes más sensibles figura el tratamiento de solicitud de reconocimiento de ciudadanía, que pasó a costar $ 920.600 (600 euros) un incremento que afecta a miles de descendientes que esperan turno en los distintos consulados del país.

¿Por qué aumentaron las tarifas para tramitar la ciudadanía italiana?

Las tarifas consulares italianas se actualizan trimestralmente según el valor del euro consular, establecido por la red diplomática de Italia. Esto significa que cada tres meses los costos pueden subir o bajar dependiendo exclusivamente de la cotización oficial del euro.

Para el período 1° de octubre al 31 de diciembre de 2025, el euro consular fue fijado en $ 1.534,24, lo que elevó todos los aranceles. Esta tabla está vigente hasta fin de año, cuando volverá a revisarse el tipo de cambio

¿Cuánto cuesta tramitar la ciudadanía italiana en 2025?

Los nuevos valores impactan tanto en quienes inician el reconocimiento de ciudadanía como en quienes deben presentar documentación complementaria. Los principales costos quedaron así:

Solicitud de reconocimiento de ciudadanía: $ 920.600 (600 euros)

Copia integral de actas de estado civil: $ 13.900 (9 euros)

Certificado de ciudadanía: $ 16.900 (11 euros)

Situación familiar: $ 23.100 (15 euros)

Estos montos son obligatorios para avanzar en el trámite y deben abonarse en pesos argentinos al tipo de cambio consular vigente.

¿Cuánto cuesta el pasaporte italiano con las nuevas tarifas?

Quienes ya son ciudadanos italianos también se ven afectados por el aumento. El costo total para emitir o renovar el pasaporte quedó fijado de la siguiente manera:

Contribución administrativa: $ 112.800 (73,50 euros)

Libreta de pasaporte ordinario (48 páginas): $ 65.300 (42,50 euros)

Total aproximado del pasaporte: $ 178.100

También se actualizaron los valores para pasaportes temporarios, documentos de viaje de emergencia y tarjetas de identidad electrónica (CIE).

¿Qué otros trámites consulares subieron de precio?

Los aumentos también alcanzan a actos notariales, certificaciones, legalizaciones, poderes y visas. Algunos de los valores más relevantes son:

Poder especial: $ 92.100 (60 euros)

Autorizaciones o actos de consentimiento: $ 30.700 (20 euros)

Legalización de firmas: $ 36.900 (24 euros)

Visa Schengen: $ 138.100 (90 euros)

Visa nacional (tipo D): $ 178.000 (116 euros)

Además, se incrementaron los costos para traducciones certificadas, autenticación de documentos y trámites urgentes.

¿Cómo afecta este aumento a quienes quieren tramitar la ciudadanía?

El nuevo esquema de tarifas implica: