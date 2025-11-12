La ciudadanía italiana es una de las que más solicitantes tiene por la enorme cantidad de personas que residen fuera del país y que tienen descendientes de dicha nacionalidad que les permiten gestionarla.El trámite para poder tenerla consta de muchos requisitos y el gobierno de dicho país anunció que quienes no cumplan con una normativa vigente perderán su ciudadanía.
Además, el gobierno presentó un proyecto de ley que permitirá eliminar la ciudadanía italiana para quienes no acaten con un nuevo requerimiento, el cual impactará sobre todo en los residentes del extranjero.
Por qué se puede perder la ciudadanía italianaDesde 1992, la Ley 91/1992 regula algunos parámetros de la ciudadanía italiana, entre los cuales se encuentran las razones por las que se puede perder dicho documento.
Los motivos por los que se puede perder la ciudadanía italiana
Actualmente las razones que llevan a la pérdida de la ciudadanía italiana son:
- Convención de Estrasburgo: adquirir voluntariamente otra ciudadanía de un Estado miembro puede llevar a la pérdida de la italiana, salvo excepciones.
- Renuncia voluntaria: quien reside de forma permanente en otro país puede renunciar a la ciudadanía.
- Revocación de adopción: si la adopción que originó la ciudadanía se anula por causas atribuibles al adoptado.
- Aceptar un cargo público en otro Estado: cuando sea incompatible con la nacionalidad italiana.
- Funciones en un país enemigo en caso de guerra: por ejemplo, prestar servicio militar voluntario en el Estado contrario.
El proyecto de ley que presentó el gobierno de Italia sobre la ciudadanía
El proyecto de ley 1450, promovido por el Gobierno de Giorgia Meloni y presentado en abril de 2025, busca añadir un sexto motivo para la pérdida de ciudadanía, el cual se refleja con mayor énfasis sobre las personas italianas que viven fuera del país.
El texto establece que los italianos nacidos en el extranjero y que tengan otra nacionalidad perderán la ciudadanía italiana si, durante al menos 25 años, no mantienen vínculos efectivos con la república.
El proyecto enviado al parlamento consideró que los “vínculos efectivos” son el ejercicio de derechos, como votar en elecciones, o el cumplimiento de deberes, como la inscripción en el AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
Ciudadanía italiana: cómo afecta el voto en el proyecto de ley
En Italia el voto es un derecho y un deber cívico, aunque no es obligatorio ni se penaliza la abstención. No obstante, el nuevo proyecto sugiere que ejercer el derecho al voto podría demostrar el vínculo con la República, convirtiéndose así en una herramienta esencial para mantener la ciudadanía.
¿Quiénes podrían ser impactados si se aprueba la ley?
Si se aprueba la ley, las personas que más afectadas serían:
- Italianos por descendencia que nunca votaron ni se registraron en el AIRE.
- Segundas o terceras generaciones nacidas en el extranjero que no tengan su documentación ni trámites actualizados con Italia.
- Ciudadanos que, aunque posean pasaporte, no lo renuevan ni utilizan y carecen de otra prueba de vínculo.
