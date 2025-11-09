Este domingo el país se detendrá para vivir una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. El partido, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputa en el estadio Alberto J. Armando desde las 16:30, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado es Nicolás Ramírez y Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

El encuentro no solo tiene el condimento habitual de la rivalidad histórica, sino que también es decisivo para la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Boca, segundo en la Tabla Anual con 56 puntos, puede asegurarse el pase directo a la fase de grupos si gana o incluso si empata. River, tercero con 52 unidades, necesita sumar para evitar el repechaje y no quedar relegado en la lucha continental.

Cómo llegan Boca y River al Superclásico

Boca atraviesa un momento positivo: lidera la Zona A con 23 puntos y acumula dos victorias consecutivas. Claudio Úbeda recuperó a Leandro Paredes tras cumplir sanción y mantuvo a Exequiel Zeballos en la ofensiva junto a Miguel Merentiel y Milton Giménez. “Un triunfo nos asegura el objetivo principal del año”, señaló el DT en la previa.

Pablo Caprarulo PDC

River vive la situación opuesta. Perdió ocho de sus últimos diez partidos y quedó eliminado en la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Marcelo Gallardo, ratificado en su cargo hasta 2026, busca cortar la mala racha con un esquema que podría incluir línea de tres defensores. “Es un partido para recuperar la confianza”, afirmó el entrenador millonario.

Historial y contexto del clásico

Boca y River se enfrentaron 264 veces en la historia: el Xeneize ganó 92, el Millonario 88 y hubo 84 empates. En torneos locales, Boca suma 78 triunfos contra 73 de River. El último antecedente fue en el Apertura 2025, con victoria de River por 2-1 en el Monumental.

Las formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Dónde ver el Superclásico

El partido se transmite en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, disponibles en Flow, DGO y Telecentro Play para quienes tengan contratado el Pack Fútbol. También se puede seguir el minuto a minuto en los portales deportivos.