En la sesión de apertura de este martes, 15 de septiembre de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1541 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,07% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización entre euro y dólar cayó -0.79% y en el último año registra -1.44%, señalando una tendencia bajista.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo cual puede influir en las decisiones de inversión y en el clima económico general del país.

Este comportamiento ascendente refleja un aumento de confianza en la estabilidad económica, aunque es importante mantenerse atentos a posibles cambios en el mercado que puedan afectar esta dinámica en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana entre el Euro y el dólar, con un 2.29%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.08%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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