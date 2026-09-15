Se buscan voluntarios para vivir en la Patagonia: ofrecen alojamiento, 3 comidas al día, tours y excursiones por 30 horas de trabajo.

Un proyecto de conservación abrió un programa de voluntarios para residir en la comuna Lonquimay en la Patagonia norte de Chile.

Se trata de una oportunidad que fue publicada en la plataforma Worldpackers y ofrece alojamiento, tres comidas diarias y excursiones gratuitas a cambio de 30 horas de trabajo semanales .

Voluntariado en la Patagonia: cómo es el programa

El sitio forma parte del Geoparque Kütralkura, reconocido por la Unesco, y de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias. Se extiende a lo largo de 500 hectáreas junto a la Reserva Nacional Alto Biobío en la frontera con Argentina.

Quienes deseen participar deberán realizar tareas en senderos, domos, huertas y otras labores similares. A su vez, desarrollarán trabajos de construcción y reparación dentro del parque, además de atención en la recepción.

Los trabajos se realizan durante de 30 horas semanales con dos días libres para descansar o recorrer la región.

Se buscan voluntarios para vivir en la Patagonia: ofrecen alojamiento, 3 comidas al día, tours y excursiones por 30 horas de trabajo. worldpackers

Alojamiento, comidas y excursiones gratuitas

El proyecto garantiza una serie de beneficios para los voluntarios:

Alojamiento compartido.

Desayuno, almuerzo y cena.

Acceso a internet.

Uso libre de la cocina y el servicio de lavandería.

Tours y excursiones gratuitas.

Cursos de idiomas.

Uso de bicicletas en el predio.

Una vez finalizada la estadía se otorgará un certificado de culminación. Desde Worldpackers ofrecen asistencia durante todo el viaje y un servicio de protección en caso de que las condiciones acordadas no se cumplan.

Cuáles son los requisitos y qué gastos quedan a cargo del voluntario

En esta ocasión, el programa solo acepta la postulación individual. Está habilitado para personas entre 18 y 60 años y como requisito se exige inglés fluido o un nivel principiante de español.

Los gastos de los traslados hacia Chile, el seguro de viaje y los posibles trámites migratorios quedarán a cargo del solicitante.

La disponibilidad del programa se extiende de septiembre a febrero con un mínimo de estadía de cuatro semanas y un máximo de 12 semanas.