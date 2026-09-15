La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 15 de septiembre de 2026 en México es de 17.15 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.08%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.17 pesos y un mínimo de 17.13 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 1.52%, pero en el último año acumula un descenso de 7.07%, señal de una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar se movió de forma lateral: 5 caídas y 5 alzas, sin jornadas planas, con rachas de dos movimientos seguidos al principio y al final, por lo que cerró casi en el mismo nivel.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.16%, lo que indica que su comportamiento es más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.25%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras dos días consecutivos de incremento. Este comportamiento sugiere un crecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual es favorable para quienes requieren realizar transacciones en dólares.

Este aumento podría estar relacionado con factores económicos como la demanda creciente de divisas o la confianza del mercado en políticas financieras recientes. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.