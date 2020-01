Feriados 2020: cuáles son y adónde ir cada fin de semana largo del año

El 2020 será un año récord en cantidad de días feriado: en total tendremos 12 fines de semana largos para aprovechar y organizar unas mini vacaciones o una escapada por el país. Algunos serán de tres y otros de cuatro días de duración, por lo que habrá muchas oportunidades para planificar momentos de relajación, descanso y turismo por Argentina.

A partir de un relevamiento hecho entre distintas agencias y metabuscadores de viajes, desde Clase Ejecutiva armamos un listado de lugares para viajar en cada feriado 2020.

En febrero tendremos el primer fin de semana largo del año, ya que el lunes 24 y el martes 25 es Carnaval.

Una escapada ideal para estos días es vivir la magia, los colores y la fiesta que caracterizan a Purmamarca y Tilcara, en Jujuy, durante el Carnaval.

El espectáculo del carnaval de la Quebrada de Humahuaca, especialmente en Tilcara, combina sus colores con los rituales vinculados a la tierra. ¿Lo imperdible? El entierro y el desentierro del diablo, un pequeño muñeco que imita este personaje y simboliza el sol, al ritmo de la música tradicional.

Desde la agencia de viajes Despegar, cuentan que una experiencia para vivir el Carnaval, con vuelo a Salta, alojamiento durante tres noches en hotel 4 estrellas, desayuno y visita acompañado de un guía a las fiestas de estas dos localidades de Jujuy se consigue en $ 23.466 por persona (precios informados al 14 de enero).

Marzo nos trae otros cuatro días de descanso por el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Cae el martes 24, pero el lunes 23 es puente turístico. Mendoza y la Ruta del Vino representan una gran opción para esta fecha, ya que es época de vendimia.

Despegar ofrece una escapada que incluye vuelo, hotel con desayuno y la visita a tres bodegas de la región del Valle de Uco, para aprender de cerca sobre la elaboración de los vinos de la región, más un almuerzo con maridaje de vinos varietales y degustaciones. El precio es de $ 23.822 por persona.

Las Cataratas de Iguazú, en Misiones, son el mejor lugar para conectarse con la naturaleza y redescubrir una de las siete maravillas naturales del mundo.

En abril tenemos el feriado del jueves 2 de abril, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pero además, una semana después, el fin de semana largo del viernes 10 por Semana Santa, al que muchas empresas y dependencias suelen sumar el Jueves Santo, que es día no laborable.

Tres días son perfectos para conocer el Parque Nacional Iguazú, que está compartido entre la Argentina y Brasil. Lo ideal sería pasar un día del lado brasileño, para ver la imagen panorámica de las Cataratas, y dos del lado argentino, para ser protagonista y “vivir” la experiencia completa.

En Despegar se consigue una escapada del 9 al 12 de abril con dos días de excursiones para conocer esta maravilla natural desde Argentina y Brasil a $ 33.596 por persona, con vuelo y alojamiento durante 3 noches.

El primer día de mayo, que cae viernes y es feriado nacional por conmemorarse el Día del Trabajador, nos trae otra oportunidad para hacer una escapada de fin de semana a Salta.

Probar nuevos sabores es la recomendación para este feriado. Salta 'La Linda' recibe miles de visitas todo el año y su gastronomía regional se posiciona como uno de sus mayores atractivos.

Este fin de semana largo de tres días es ideal para descubrir las mejores postales salteñas con excursiones hacia Cafayate y Cachi, donde es posible disfrutar de caminos de montaña, valles, pueblos escondidos, viñedos y degustaciones.

Del 30 de abril al 3 de mayo, una escapada con vuelo y hotel durante 3 noches, más las excursiones, se consigue en Despegar a $ 25.356 por persona.

El segundo feriado del quinto mes del año cae el lunes 25, aniversario Revolución de Mayo de 1810. Una escapada corta de tres días ideal para disfrutar de unos días de descanso frente al mar.

Mar del Plata en mayo es mucho más tranquila que en los meses de verano, y todavía se disfrutan días cálidos para salir a caminar por el Boulevard Peralta Ramos o pasear por la playa.

En la mitad de año tenemos el sexto fin de semana largo de 2020. El Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes cae el miércoles 17, pero se traslada al lunes 15. De este modo, tendremos una escapada de 3 días para hacer turismo nacional.

Una buena opción para esta fecha puede ser El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Aventurarse a conocer el Glaciar Perito Moreno y sus imponentes vistas es una experiencia única.

Dentro del Parque Nacional Los Glaciares hay un circuito de tres pasarelas de madera para conocer todas las caras del glaciar y presenciar en primera fila los desprendimientos de pequeños y grandes bloques de hielo.

Para quienes busquen una experiencia distinta y conocer el Perito Moreno desde adentro, hay un mini trekking que dura aproximadamente una hora y media sobre el hielo.

En junio hay otro feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, pero cae el sábado 20.

Julio es ideal para aprovechar el invierno y la nieve en San Carlos de Bariloche. El feriado por el Día de la Independencia cae el jueves 9, y el viernes 10 es puente turístico. Serán 4 días para hacer una escapada o empalmar con unas mini vacaciones y lograr una estadía más larga.

Cada invierno, desde hace más de 40 años, la ciudad celebra la Fiesta Nacional de la Nieve. El evento dura una semana e incluye shows musicales, concursos, muestras de arte y eventos deportivos (el año pasado cayó a principios de agosto, pero la fecha va cambiando).

En Despegar hay paquetes con vuelo y alojamiento desde $ 26.655 por persona durante 3 noches, que incluyen descuentos en actividades, como la visita al Parque Invernal Piedras Blancas y esquí o snowboard en Cerro Catedral.

Durante muchas décadas Bariloche fue una ciudad asociada al invierno: nieve, esquiar, chocolate y viajes de egresados eran las palabras claves asociadas a una ciudad que durante los últimos años ha demostrado ser un destino turístico para visitar todo el año por sus bellos paisajes en primavera y verano pero también por su variada propuesta gastronómica que no detiene su crecimiento.

En agosto habrá un fin de semana largo de tres días por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que cae el lunes 17. Una buena opción para esta fecha sería visitar la ciudad más austral del mundo.

Ushuaia, en pleno invierno, brinda una postal nevada inolvidable. Navegar por el canal de Beagle y admirar las Islas Bridges, recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego y el Tren del Fin del Mundo, hacer trekking a Laguna Esmeralda o practicar deportes de nieve en el Cerro Castor son algunas de las actividades que se pueden realizar en tres días.

Dejando el invierno atrás y con mejores temperaturas, pasar tres días en Córdoba suena como una excelente alternativa. El feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural cae el lunes 12.

En Córdoba no se puede dejar de visitar los valles de Punilla o Traslasierra, o la ciudad de Alta Gracia, declarada Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por la Unesco. Además, disfrutar la gastronomía del circuito foodie que se concentra principalmente en los barrios de Güemes y Nueva Córdoba.

No toda la vanguardia y excelencia de la gastronomía argentina pasa por Buenos Aires. Y Córdoba capital es un ejemplo de ello, con El Papagayo, el restaurante por pasos del chef santiagueño Javier Rodríguez, como principal exponente.

Septiembre es el único mes del 2020 en que no hay feriados, aunque el 11 no hay clases en el nivel primario por el Día del Maestro y el 21 (Día del Estudiante y de la Primavera) habitualmente no hay clases en el nivel secundario.