Calendario de feriados nacionales 2020 en la Argentina: cuándo habrá fines de semana largos

El Gobierno estableció para 2020 tres feriados puente con fines turísticos, con lo cual habrá en todo el año un total de 19 feriados, de los que uno -inamovible- cae un sábado.

En total, el calendario de feriados 2020 muestra que habrá 10 fines de semana largos, de los que cuatro serán “extra large” -fines de semana de cuatro días-.

En 2020 hay dos meses en los que no hay feriados: febrero y septiembre. Del otro lado, en marzo hay dos fines de semana largos de cuatro días y en mayo, dos fines de semana largos de tres días.

Los feriados mes por mes

El único feriado del primer mes del año es el de año nuevo, el 1 de enero.

En febrero no hay feriados.

En marzo, son feriados el lunes 2 y martes 3 (feriados de carnaval) y el lunes 23 (feriado puente) y martes 24 (Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia).

Abril tiene feriados el jueves 2 (Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas) y el viernes 10 (Viernes Santo), al que muchas empresas y dependencias suelen sumar el jueves santo, que es día no laborable.

En mayo quedan dos fines de semana de tres días , ya que son feriados el viernes 1 (Día del Trabajador) y el lunes 25 (Día de la Revolución de Mayo).

En junio hay dos feriados muy seguidos pero ningún fin de semana largo: el 17 (Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín de Güemes) cae miércoles; y el 20 (Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano) cae en sábado.

Julio sí tiene un fin de semana “extra large”, ya que al jueves 9 de julio (Día de la Independencia) se suma un feriado puente con fines turísticos el viernes 10.

El 17 de agosto (Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) cae lunes, por lo que hay ahí otro fin de semana largo .

En septiembre no hay feriados, aunque el 11 no hay clases en el nivel primario por el Día del Maestro y el 21 (Día del Estudiante y de la Primavera) habitualmente no hay clases en el nivel secundario.

En octubre también hay fin de semana largo, ya que el 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) cae lunes.

El 18 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) cae miércoles.

En diciembre hay un fin de semana de cuatro días por el puente del lunes 7 y el feriado del martes 8 (Inmaculada Concepción de María). Además el 25 de diciembre (Navidad) cae viernes.