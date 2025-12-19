En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes.

En el martes, 16 de diciembre de 2025 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Nacional del Niño con Cáncer, considerado feriado nacional, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Día Nacional del Niño con Cáncer (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el martes 16 de diciembre?

El Día Nacional del Niño con Cáncer se celebra el 21 de diciembre a petición de la Federación Española de Padres de niños con Cáncer, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. A través de diversas actividades organizadas por asociaciones, se busca informar y sensibilizar sobre la realidad del cáncer infantil, que aunque es poco frecuente, es la causa de mayor mortalidad en niños de 5 a 14 años.

Este día también tiene como meta garantizar que todos los niños y adolescentes con cáncer en España tengan acceso a las mismas oportunidades de curación, sin importar su lugar de nacimiento. Es fundamental que reciban tratamiento en unidades especializadas de Oncología Pediátrica, lo que puede aumentar significativamente sus posibilidades de recuperación, ya que el cáncer infantil es curable en un 80% de los casos.

El impacto del diagnóstico de cáncer en un niño afecta profundamente a la familia, que debe adaptarse para brindar un entorno positivo y de apoyo. La actitud de la familia es crucial en el proceso de curación y aunque no se conocen las causas exactas del cáncer infantil, es importante estar atentos a los signos de alerta para buscar atención médica oportuna.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Nacional del Niño con Cáncer?

Para celebrar el Día del Niño contra el Cáncer, se pueden organizar actividades de concienciación en escuelas y comunidades, como charlas informativas y talleres que expliquen la importancia de la detección temprana y el apoyo a los niños y adolescentes con cáncer. También se pueden realizar eventos deportivos o culturales donde se recauden fondos para asociaciones que trabajan en la investigación y tratamiento del cáncer infantil.

Además, es fundamental fomentar un ambiente positivo en las familias de los niños diagnosticados, promoviendo la unión y el apoyo emocional. Las familias pueden participar en actividades recreativas y de esparcimiento que les permitan disfrutar juntos, al mismo tiempo que se sensibiliza a la comunidad sobre la importancia de brindar igualdad de oportunidades en el tratamiento y la cura del cáncer infantil.