Eclipse solar total 2020: cómo es, cuándo y dónde ver mejor el fenómeno astronómico del sol y la luna en Argentina

El ecl ipse total de Sol del próximo lunes 14 de diciembre al mediodía será uno de los tantos acontecimientos memorables de un 2020 que para los argentinos quedará marcado a fuego, entre el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en marzo y la muerte de Diego Maradona en noviembre.

Con la diferencia sustancial de que el suceso astronómico es una oportunidad para disfrutar. Para dinamizar el turismo, a pocos días de la visualización del fenómeno que se podrá observar a la perfección en el norte de la Patagonia argentina, el Gobierno nacional autorizó el pasado miércoles 9 el ingreso de turistas internacionales a las provincias de Río Negro y Neuquén.

Durante 24 minutos, la Luna nueva pasará por la cara del Sol, lo cubrirá completamente durante poco más de 2 minutos y, de esa forma, el día se transformará en noche.

Unos 180 extranjeros presenciarán en Río Negro el eclipse solar total (que volverá a suceder recién en 2048), en el marco de un protocolo especial que funcionará como una "experiencia burbuja", informaron desde el Ministerio de Turismo de esa provincia. Y detallaron que "propone alojamiento en San Carlos de Bariloche y excursiones hacia Piedra del Águila en Neuquén y en la localidad de Ramos Mexía en la región sur rionegrina para el avistaje del fenómeno meteorológico".

El protocolo se diseñó de forma conjunta con prestadores de servicios para los turistas de otros países que "ya tenían reservas en las agencias de viajes, y sólo permite acceso a los extranjeros que ya pagaron paquetes", se aclaró.

La reglamentación prevé el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes como "la correcta ventilación de los vehículos de viaje, la sanitización de los espacios, y la respuesta ante contingencias".

A qué hora es el eclipse solar total de 2020

El fenómeno astronómico generará un cono de sombra en pleno día desde la costa del océano Pacífico, en Chile, hasta las playas de Las Grutas, en Río Negro.

Para cualquier lugar en la Argentina dentro de la zona de cobertura total, el eclipse ocurrirá entre las 11.40 y las 14.50 hs, siendo su máximo -cuando se haga 'de noche'- entre las 13.05 y las 13.25.

Se prevé que los principales desplazamientos de excursionistas y turistas, ocurrirán entre el Alto Valle y El Cuy; desde la Comarca Viedma-Patagones hacia el Balneario El Cóndor y en el Camino de la Costa, hasta Bahía Creek.

También en Valle Medio desde Río Colorado a Las Grutas y Valcheta; desde Bahía Blanca hacia El Cóndor; de Bariloche a Los Menucos y Sierra Colorada; de Sierra Grande a Las Grutas y desde Trelew, Rawson y Puerto Madryn también hacia Las Grutas.

Dónde y cómo ver el fenómeno que no se repite hasta 2048

Piedra del Águila, ubicada a mitad de camino entre la capital neuquina y los centros turísticos del sur como Bariloche (Río Negro) y Junín, San Martín de los Andes y Villa la Angostura (Neuquén) es una de las localidades donde habrá oscuridad total el próximo lunes.

"Tenemos preparado un predio de dos hectáreas para recibir a la gente, con todos los servicios, y desde donde los medios podrán transmitir al mundo el eclipse. Es el caso de Radio y Televisión de Neuquén (RTN), que emitirá un programa especial desde las 11 de la mañana", contó el secretario de Turismo, Martín Rucci.

En Junín de los Andes, el intendente Carlos Corazzini explicó que para el lunes "las calles del centro se van a convertir en peatonal para que los locales gastronómicos puedan sacar las mesas a la calle y con distanciamiento social, al aire libre, la gente pueda disfrutar almorzando el avistaje del eclipse". También durante el fin de semana previo habrá autocine y a través de agencias de turismo se ofrecerá la posibilidad de navegar por el río Chimehuin para ver el suceso.

En Cutral Có, el intendente José Rioseco acordó con el Director del Observatorio de Neuquén, Roberto Figueroa, la colocación de un puesto de observación en el aeropuerto de la ciudad para facilitar a la población el avistaje del eclipse.

Por otro lado, ese mismo día a partir de las 11.30 horas se realizará el festival gratuito de música, arte y conciencia, "Aurora Eclipse", que transmitirá en vivo el acontecimiento astronómico desde cuatro provincias (Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Río Negro; con sus dos locaciones en Cerro Campanario y La Grutas, punto cero del fenómeno en Argentina).

Durante ocho horas el público no sólo podrá ver el eclipse más importante de los próximos 20 años desde la pantalla de cualquier dispositivo electrónico, sino que, además, podrá disfrutar de los shows 100% en vivo que acompañarán la llegada de este fenómeno único en nuestro país. También tendrá la posibilidad de participar de las charlas que brindarán diferentes referentes acerca de problemáticas humanitaria que nos atañen globalmente (Medio Ambiente, veganismo, sustentabilidad), exposiciones de arte y tienda de emprendedores para reactivar el circuito independiente nacional, entre otros contenidos.

El evento se realizará a través de la plataforma www.aurorafestival.art y se podrá ver desde cualquier parte del mundo.

Detalles sobre el eclipse

De acuerdo con Gabriel Brichetto Orquera, docente en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, un eclipse es un fenómeno astronómico en el cual la luz de un cuerpo celeste es bloqueada por otro. “En la Tierra tenemos dos tipos: los eclipses de Luna y los eclipses de Sol”, puntualizó el también Lic. en Ciencias Físicas en diálogo con Clase Ejecutiva.

El 14 de diciembre habrá un eclipse total de Sol, es decir, "la Luna pasará por delante del disco solar ocultándolo por completo. Para que esto suceda, tienen que encontrarse alineadas las órbitas del Sol, la Luna y la Tierra", indicó el especialista, quien asimismo recordó que los eclipses solares pueden ser totales, parciales o anulares.

El docente explicó que "Los eclipses totales se deben a que en el cielo, aparentemente, el tamaño del Sol y la Luna es muy parecido; por lo que la Luna puede cubrirlo completamente. Sin embargo, como la órbita de la Luna es elíptica y no circular, ésta se aleja y se acerca a la Tierra. Cuando se encuentra un poco más lejos, por una cuestión de perspectiva, disminuye su tamaño angular y no llega a cubrir por completo la luz del Sol; es ahí cuando se observa un eclipse anular. En el caso de los eclipses parciales, la Luna solo se encuentra parcialmente alineada y no llega a cubrir el Sol por completo".

“Los eclipses se dan por la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Si la Tierra y la Luna tuviesen órbitas en el mismo plano y fuesen circulares, tendríamos eclipses de Sol cada luna nueva y eclipses lunares cada luna llena -aseveró Brichetto-. Sin embargo, la órbita de la Luna está inclinada aproximadamente 5° respecto a la de la Tierra y ambas son elípticas; por lo que los eclipses se dan en una franja de 35 días que se conoce como temporada de eclipses. Por eso tenemos eclipses totales, parciales o anulares de Sol y totales, parciales y penumbrales de Luna”.

Las temporadas de eclipses se encuentran separadas por un poco menos de seis meses. En cada una pueden darse entre dos y tres eclipses dependiendo de las posiciones relativas entre el Sol, la Tierra y la Luna, agregó Brichetto, al tiempo que aclaró: “Si bien hay alrededor de dos eclipses de Sol cada 18 meses, es bastante poco probable que la franja de totalidad vuelva a pasar por la misma zona”.

"Los eclipses solares totales son pocos comunes, ocurren cada dos años en partes muy diferentes del mundo, porque en cualquier parte del mundo pueden ocurrir y básicamente en una región como Argentina pasan una vez cada generación o dos generaciones incluso. Es algo bastante inédito y especial cuando ocurre", aseguró el astrónomo argentino que fue candidato al Nobel de Física, Julio Navarro.

Recomendaciones para mirar el eclipse

El Servicio de Oftalmología del Hospital "Castro Rendón" de Neuquén emitió una serie de recomendaciones para observar de forma segura del eclipse 2020.

No mirar al Sol de forma directa (tanto con o sin eclipse) -a menos que se cuente con los materiales adecuados y durante los lapsos máximos establecidos-; ni mediante cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, binoculares, telescopios, lentes oscuros, radiografías o filtros caseros , ya que ninguno de esos elementos frena la totalidad de las radiaciones.

(tanto con o sin eclipse) -a menos que se cuente con los materiales adecuados y durante los lapsos máximos establecidos-; , ya que ninguno de esos elementos frena la totalidad de las radiaciones. Para la observación directa y segura, utilizar lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2, sin rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años. También, se pueden utilizar máscaras de soldador de grado 14 o superior. En ambos casos, es recomendable que la observación no supere los 30 segundos.

Es importante ser cuidadosos al mirar esta clase de fenómenos ya que sin la protección adecuada, crecen las posibilidades de una disminución en la visión, alteración en la percepción de los colores y formas, un aumento en la frecuencia de patologías de la superficie del ojo, cataratas y ceguera. Los síntomas del daño ocular pueden manifestarse de seis a 12 horas después de la exposición como: irritación, hinchazón, ardor, lagrimeo y enrojecimiento.