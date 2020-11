Dalma publicó una carta conmovedora para despedir a Maradona: qué dice y cómo es el adiós los hijos y nietos de Diego

Un día después del multitudinario velatorio de Diego Armando Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020, sus hijos y nietos hicieron sus primeras declaraciones públicas. Y usaron las redes sociales, concretamente sus perfiles en Instagram, para despedir y rendir homenaje a su padre con palabras y fotos conmovedoras.

El primero fue Diego Armando Maradona Sinagra, su primogénito, hijo de su relación con la italiana Cristiana Sinagra cuando El Diez era el ídolo del Nápoli. Conocido como Diego Junior, nació el 20 de septiembre de 1986, meses antes que Dalma. Y si bien la justicia italiana dio por probado el vínculo filial con el legendario capitán de la Selección argentina campeona del mundial de México en 1986 ante su negativa a realizarse el análisis de ADN, recién en 2016 se encontraron.

Por lo compartido públicamente, desde entonces la relación fue estrecha, acaso en un afán por recuperar el tiempo perdido. Y, sin dudas, influyó la presencia de los nietos italianos de Maradona: Diego Matías (nacido el 1 de abril de 2018) e Indiana Nicole (nacida el 18 de octubre de 2019, no llegó a conocerla personalmente).

Los Diegos

Esto es lo que posteó Diego Junior un día después de la muerte de Maradona:

"Cuanto fui feliz con vos....ni lo podías imaginar, solo mirándote al lado mío me sentía invencible!!!! cuanto voy a extrañar este abrazo pà de mi vida vos ni lo podes lejanamente imaginar, cuanto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli!!

Y mis hijos?? como harán sin un abuelo tan amoroso??? te prometo q siempre estarán del lado tuyo, q siempre te defenderán y q inflaran siempre el pecho hablando del abuelo!!!

Papá capitán de mi corazón nunca vas a morir porque te amare hasta el último respiro q voy a tener!! Esperame y venime a buscar vos cuando llegara mi hora porque siempre te quise al lado mío porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada! Buen viaje 10 de mi corazón!! Te amo".

Ayer, Junior subió a sus stories en Instagram una emotiva imagen de su hijo Diego Matías luciendo la camiseta de Argentina con el 10 estampado en la espalda y sosteniendo una vela encendida.

Diego Matías, el hijo de Diego Junior y nieto de Maradona

Minutos después, Dalma Nerea publicó una conmovedora carta de despedida a Maradona. La hija mayor que el jugador tuvo con Claudia Villafañe nació el 2 de abril de 1987.

Dalma Maradona en brazos de su padre, imagin habitual en el álbum familiar

Debido a la relación conflictiva en los últimos años con su padre, de lo cual culpaba a su 'entorno' (incluida Rocío Oliva, su última pareja oficial), Dalma solía utilizar su cuenta de Instagram para enviarle mensajes virtuales para fechas clave, como su cumpleaños o Día del Padre, ya que denunció muchas veces que no tenía acceso directo a Diego. Algo particularmente doloroso porque en 2019 nació su hija Roma y el trato entre abuelo y nieta no fue fluido.

Uno de esos posteos significativos con relación a ese distanciamiento no deseado por ella ni Diego fue publicado en ocasión del Día del Padre en 2020. Y aquí lo reproducimos:

Menos de 24 horas después del entierro de Maradona, Dalma publicó esta conmovedora carta:

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no ... Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos !

Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru (NdE: Así se refería Diego a su exesposa, Claudia) y tu pompón preferido (NdE: Apodo familiar de su hermana Giannina) PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida!

Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES EL (NdE: canción de José Luis Perales) para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos!

Te amo papá! Te voy a amar y defender toda mi vida! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...

Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito asiq nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre!".

Dalma es "la primera universitaria en la familia Maradona", de origen correntino, ya que en 2011 se graduó como licenciada en Actuación en el Instituto Universitario de Arte (IUNA). Como actriz, además de su participación en tiras televisivas y películas (de 'Cebollitas', 'Los Roldán' y 'Guapas' a 'La rabia', de la premiada directora Albertina Carri), en 2012 protagonizó el unipersonal 'Hija de Dios', que luego tuvo su versión en formato de libro.

Justamente, la foto que ilustra la tapa de esa autobiografía publicada por Sudamerican es la imagen que eligió para su posteo homenaje en Instagram.

Por su parte, Gianinna Maradona, la segunda hija de Diego y Villafañe, nacida en 1989, lo último que publicó hasta ahora con relación a su papá fue en octubre, cuando Diego cumplió 60 años. En marzo pasado ya había emocionado a sus seguidores con un posteo por el cumpleaños de Benjamín, su hijo con el Sergio 'Kun' Agüero, ya que lo ilustró con un retrato de familia que hacía tiempo no se veía públicamente.

Esto es lo último que escribió Gianinna en Instagram sobre su padre:

"Desde la cuna hasta la eternidad... Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le de la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer.

Disney y también neuropsiquiatrícos. Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfrute en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que si y todo lo que no.

A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseño a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo.



Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida.



Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes. Te celebro, te extraño y TE AMO para siempre! Feliz cumpleaños PA!"

Jana Maradona Sabalain es la hija mujer más joven de Maradona. Nació en 1996 tras la relación informal de Diego con Valeria Sabalain. Durante años, el jugador desconoció la paternidad, que fue dada por cierta por la justicia.

Recién en 2015 se encontraron, y desde entonces se volvieron inseparables. El pasado 30 de octubre, Jana Maradona publicó este posteo en Instagram:

Finalmente está Diego Fernando, el hijo más pequeño de Maradona. Nació en 2013, fruto de su relación con Verónica Ojeda. Si bien llegó al mundo cuando sus padres estaban separados, llegó a convivir con ellos durante una breve reconciliación de un año mientras Diego fue DT de Los Dorados de Sinaloa, en México. Finalmente, Ojeda tomó distancia y denunció la falta de contacto de Maradona con su heredero menor.

Esto es lo más reciente que consigna el Instagram de Dieguito Fernando sobre Maradona: