Una potente tormenta solar impactará en la Tierra y afectará todas las comunicaciones

Según anunció el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Atmosférica de Estados Unidos) una tormenta geomagnética impactó a la Tierra en los últimos días, especialmente a partir del 9 de diciembre, y se espera que sus consecuencias se mantengan por algún tiempo. Se trata de una onda de radiación y viento solar que erupcionó desde el Sol.

El fenómeno podría alcanzar intensidad fuerte según mediciones científicas, lo que activó la atención de autoridades y operadores técnicos . Sus impactos se definirán en las próximas horas, mientras varios sectores preparan medidas preventivas.

Según los análisis de la NOAA, la tormenta geomagnética proviene de una erupción solar que lanzó una eyección de masa coronal hacia la Tierra. El impacto podría ubicarse en nivel G3, clasificado como “fuerte”.

Estos fenómenos pueden producir interrupciones en distintas conexiones satelitales o comunicaciones terrestres. La tormenta solar también provocará auroras boreales en destinos donde no son frecuentes, como el hemisferio sur y distintos países de Europa.

El contraste entre el tamaño de una explosión solar y la Tierra. (Fuente: NASA)

La tormenta solar que afectará a la Tierra el próximo fin de semana

Una tormenta geomagnética consiste en una alteración significativa de la magnetosfera. Esta es la capa más exterior y grande de la atmósfera terrestre e impide el paso de las partículas cargadas de energía contenidas en el viento solar y que resultan nocivas para la vida en la Tierra. Estas alteraciones se deben a periodos continuos de viento solar a altas velocidades y a un campo magnético del viento solar orientado hacia el sur, capaz de abrir el campo magnético terrestre.

Sectores como la aviación, operaciones marítimas y agricultura de precisión también pueden experimentar fallos temporales. Por ello, operadores eléctricos y empresas de transporte ajustan sus monitoreos para evitar daños en infraestructura. Entre los posibles impactos, los organismos especializados han destacado:

Cambios menores en la trayectoria de satélites.

Alteraciones en las comunicaciones de alta frecuencia.

Interrupciones puntuales en sistemas de navegación.

Variaciones en las redes eléctricas en latitudes altas.

Por ahora, las previsiones no indican riesgos severos, pero los operadores de las infraestructuras críticas ya se encuentran en alerta preventiva. En los casos más intensos, este tipo de fenómenos pueden provocar problemas en las redes eléctricas.

Estos son los motivos detrás de la tormenta solar que impactará sobre la Tierra. (Fuente: NASA)

¿Por qué se produce la tormenta solar?

Este evento se enmarca en un contexto de máxima actividad solar. En 2019, el Sol inició su ciclo solar número 25 y actualmente se encuentra en su punto más alto. Este plazo, de una duración aproximada de 11 años, se caracteriza por una mayor frecuencia de fenómenos como manchas solares, eyecciones de masa coronal y vientos solares de alta velocidad.

Aunque en esta ocasión no se ha detectado una CME, este evento será un flujo intenso de partículas procedente de un agujero coronal. Estos sucesos pueden repetirse con frecuencia variable en los próximos meses, y el pasado 2 de junio una tormenta solar de nivel G4 impactó contra la Tierra.

¿Dónde se podrán ver las auroras boreales?

La interacción del viento solar con la magnetosfera terrestre puede provocar la aparición de auroras boreales y australes en donde no son comunes. El flujo del viento solar podría potenciar este efecto durante todo el fin de semana y prolongar los efectos visibles de la tormenta solar.

En este caso, podrían verse auroras boreales en zonas del hemisferio norte, como Alemania, el sur de Canadá o algunas regiones de Estados Unidos norte. Por parte del hemisferio sur, las auroras australes podrán presenciarse en distintas zonas del hemisferio sur, como regiones elevadas de Nueva Zelanda o el sur de Chile.

A su vez, la intensidad de la tormenta solar y las distintas corrientes de viento podrían prolongar los efectos visibles y facilitar nuevas observaciones tanto para científicos como para astrónomos aficionados.