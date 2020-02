Dubái estrena un hotel futurista, con una lujosa suite de 198 m2: cuánto cuesta la noche El 1º de marzo se inaugura en Dubái hotel futurista, de la cadena de origen español Meliá. Es parte del edificio The Opus by Omniyat y está en el corazón del distrito Burj Khalifa

Dubái abrirá el hotel de lujo y diseño más esperado de la ciudad. Diseñado por la famosa arquitecta Zaha Hadid, ME Dubai se inaugurará el 1º de marzo como parte del edificio The Opus by Omniyat, en el corazón del distrito Burj Khalifa.

Con una arquitectura intensamente futurista, caracterizada por curvas, ángulos agudos y materiales audaces, el hotel será la última incorporación al emblemático skyline de Dubái.

Cuenta con 74 habitaciones y 19 suites, incluidas la Passion Suite, la Personality Suite, el Vibe Room y la ultra lujosa ME Suite, de 198 m2 y con jacuzzi incluido, donde pasar una noche cuesta 2.380 euros.

El diseño de Hadid -fallecida en 2016, la iraní fue la primera mujer en obtener el Premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura- reinventa el equilibrio entre sólido y vacío, opaco y transparente, interior y exterior. El Opus abarca más de 185.800 m2, y consta de dos torres separadas que se conectan, conformando un cubo y presenta un vacío central "tallado", que parece flotar sobre el suelo.

El centro del edificio ofrece vistas a la ciudad. Durante el día, The Opus es una superficie luminosa que refleja el sol de Dubái, mientras que por la noche, con la iluminación LED, resalta el carácter vívido del edificio.

La propiedad contará con muebles exclusivos en todo el vestíbulo, salones y áreas de recepción, todos diseñados o seleccionados personalmente por Zaha Hadid, en el que fue su último proyecto antes de morir, en Miami, en 2016. El hotel se inaugura cuatro años después de lo planificado.

Los huéspedes y visitantes pueden elegir entre tres espacios gastronómicos: Central Cosmo Tapas and Bar, el bar de la piscina Refuel & Relax, y The Opus Studio. Además, el edificio Opus ofrecerá 15 puntos de venta de alimentos y bebidas, incluido Roka, el restaurante japonés robatayaki contemporáneo.

ME Dubai by Meliá actuará como una plataforma para la cultura contemporánea del Medio Oriente, reuniendo música, arte, diseño, moda y gastronomía en experiencias seleccionadas que celebran las últimas tendencias, eventos y referentes que configuran el paisaje cultural local.

MasterChef abrió su primer restaurante en Dubái: cómo es el programa de televisión de cocina más exitoso del planeta, abrió en Dubái el restaurante MasterChef TV Experience. " Dubái es una ciudad de aficionados a la comida y es muy importante para mucha gente en todo el mundo", señaló la chef Margarita Vaamonde-Beggs, quien está a cargo de la cocina.

El hotel también tendrá un compromiso tangible con la sostenibilidad y el medio ambiente. Por ejemplo, instalará sistemas premium de filtrado de agua potable en todo el edificio: todas las habitaciones se abastecerán con agua pura y filtrada en botellas de vidrio para reducir el uso de plásticos y su huella de carbono.