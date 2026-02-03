Ya hay más de 20.000 anotados en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias que están a la espera de la reglamentación para ir al banco y depositar el dinero que deseen regularizar. Se estima unos u$s 100.000 en promedio por persona, por lo que en total daría u$s 2000 millones.

Eso, si se cuenta solo los del régimen simplificado, ya que, si se agrega a los autónomos y participantes de propiedades, por ejemplo, ahí se supone puede haber mucho más para ingresar.

Reglamentación

Por lo pronto, según pudo averiguar este diario, en el transcurso de este mes saldrá la reglamentación, ya que los empleados de ARCA involucrados ya hicieron los cursos internos sobre todas las normativas.

¿Será cierto que la renuncia del presidente de la UIF, Paulo Starc, tuvo que ver con negarse a firmar la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, y justamente por eso, es que se demoró en salir?

GAFI manda

Lo cierto es que hay normativas del Grupo de Acción Financiera Internacional, más conocida en la jerga por sus iniciales: GAFI, en relación a la prevención del lavado de dinero que todos los países deben vigilar para no ser incluidos dentro de la temerosa lista gris que hace el organismo.

La pregunta que se hacen todos en el mercado es cuánta plata podría entrar. “Mirá, los números no los sabemos, pero deberían mayores a los del blanqueo medidos por cliente. Es gente que factura hasta $ 1000 anuales y tiene patrimonios hasta $ 10.000 millones: es otro partido”, revela el CEO de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina.

Tapón fiscal

Al mismo tiempo, aclara que no se trata de un blanqueo, ya que se paga una multa, o tapón fiscal, como se decía antes, y se arranca con el nuevo esquema.

“Por eso no es blanqueo. Pero la Ley de Inocencia Fiscal dice que, aun así, ARCA puede ir hasta cinco ejercicios contables para atrás si ve algo que no le gusta de negocio”, subraya.

Expectantes

“Todos estamos para apoyar y avanzar, pero primero necesitamos ver bien el tema regulatorio. Nuestros equipos técnicos están analizando la ley y estamos a la espera de las reglamentaciones de los distintos organismos, principalmente del BCRA. Deberían modificar normas del Central y la UIF sobre las entidades como sujetos obligados”, exigen los banqueros.

“Estamos todo a la espera de que salga la reglamentación”, anticipan, en relación a la carta enviada por Adeba, ABA, Abappra y ABE, que son las entidades que, en nuestro país, nuclean a la banca nacional, a la extranjera, a la pública y a la especializada, respectivamente.

La carta

“La citada norma introduce modificaciones sustantivas al régimen de la Ley Penal Tributaria, particularmente en lo referido a la configuración del delito de evasión simple, el régimen de conducta exigible a los contribuyentes frente al fisco, así como a los supuestos de evasión agravada, con impacto directo en los procesos de cumplimiento y control del sistema financiero”.

“En este contexto, entendemos necesario se convoque a una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Banco Central, las entidades financieras que representamos, la UIF y ARCA, con el objetivo de alinear criterios interpretativos y definir lineamientos operativos claros y homogéneos desde la etapa inicial de implementación”, precisa la carta.

Entusiasmo

Fue dirigida al gerente principal de Cumplimiento ante la UIF en el BCRA, Nathan Kogan, quien venía de ser Head de Compliance de Ualá, y antes subdirector operativo de la división de análisis de la UIF.

En el 5° piso del Palacio de Hacienda se entusiasman con que sea un éxito y que la Ley de Inocencia Fiscal pueda llegar a aportar u$s 50.000 millones en los dos años que quedan de gestión de Javier Milei.