Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires transitan una semana marcada por el calor sofocante. El aire pesado, la humedad alta y las máximas cercanas a los 35°C dominan el escenario desde hace varios días.
Sin embargo, las condiciones están a punto de cambiar: el alivio llegará con un frente de tormentas que ingresará hacia el final de la semana y traerá un descenso marcado de temperatura.
El pronóstico extendido anticipa un quiebre en el tiempo a partir del jueves por la tarde, aunque antes habrá que atravesar jornadas intensas, con cielo despejado y máximas que se mantienen muy por encima del promedio habitual para febrero.
Martes y jueves, los días más calurosos
Para este martes 3 de febrero, el Servicio Meteorológico prevé cielo despejado y una máxima que puede llegar a los 35°C, con sensación térmica aún más alta en horas de la tarde.
El calor seguirá firme hasta el jueves 5, cuando el termómetro volverá a tocar los 35°C, pero con un giro abrupto en las condiciones del ambiente. Desde la tarde se espera la llegada de tormentas eléctricas, con una probabilidad de lluvia cercana al 70%, que marcarán el inicio del cambio.
Tormentas fuertes y baja de temperatura: el viernes cae el calor
El frente de tormenta avanzará con más fuerza el viernes 6 de febrero, día que traerá las lluvias más intensas de la semana. Se estima una probabilidad del 80%, con acumulados cercanos a 9 mm, suficientes para cortar la ola de calor.
La máxima caerá de forma abrupta: pasará de los 35°C del jueves a valores cercanos a los 27°C, una baja de 8 grados en menos de un día.
Fin de semana con respiro: aire más fresco y cielo variable
Después de las lluvias, el fin de semana llegará con un ambiente más amable.
- Sábado 7 de febrero: cielo entre parcial y algo nublado, máxima de 27°C, mínima de 18°C.
- Domingo 8 de febrero: condiciones similares, con temperaturas que se mantienen en torno a los 27°C y otra mañana fresca.
Será un respiro tras los días agobiantes.
El mal tiempo vuelve: qué pasará el lunes y martes
La estabilidad durará poco. El lunes reaparece la inestabilidad con un 50% de probabilidad de lluvia y un repunte térmico que llevará la máxima a los 33°C.
El martes seguirá variable, con chances de precipitación del 30%, antes de un nuevo descenso previsto para mitad de semana.
Recomendaciones para días de calor extremo
Para evitar golpes de calor durante estas jornadas, los especialistas recomiendan:
- Tomar agua con frecuencia.
- Evitar actividad física en las horas centrales del día.
- Usar ropa liviana y de colores claros.
- Ventilar los ambientes y usar protección solar.
- Priorizar lugares con sombra y evitar la exposición prolongada al sol.