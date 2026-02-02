Se aproxima un diluvio histórico en gran parte del país, habrá tormenta eléctrica y ráfagas de viento: las zonas en alerta

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires transitan una semana marcada por el calor sofocante. El aire pesado, la humedad alta y las máximas cercanas a los 35°C dominan el escenario desde hace varios días.

Sin embargo, las condiciones están a punto de cambiar: el alivio llegará con un frente de tormentas que ingresará hacia el final de la semana y traerá un descenso marcado de temperatura.

El pronóstico extendido anticipa un quiebre en el tiempo a partir del jueves por la tarde, aunque antes habrá que atravesar jornadas intensas, con cielo despejado y máximas que se mantienen muy por encima del promedio habitual para febrero.

Martes y jueves, los días más calurosos

Para este martes 3 de febrero, el Servicio Meteorológico prevé cielo despejado y una máxima que puede llegar a los 35°C, con sensación térmica aún más alta en horas de la tarde.

El calor seguirá firme hasta el jueves 5, cuando el termómetro volverá a tocar los 35°C, pero con un giro abrupto en las condiciones del ambiente. Desde la tarde se espera la llegada de tormentas eléctricas, con una probabilidad de lluvia cercana al 70%, que marcarán el inicio del cambio.

Tormentas fuertes y baja de temperatura: el viernes cae el calor

El frente de tormenta avanzará con más fuerza el viernes 6 de febrero, día que traerá las lluvias más intensas de la semana. Se estima una probabilidad del 80%, con acumulados cercanos a 9 mm, suficientes para cortar la ola de calor.

La máxima caerá de forma abrupta: pasará de los 35°C del jueves a valores cercanos a los 27°C, una baja de 8 grados en menos de un día.

Fin de semana con respiro: aire más fresco y cielo variable

Después de las lluvias, el fin de semana llegará con un ambiente más amable.

Sábado 7 de febrero: cielo entre parcial y algo nublado, máxima de 27°C, mínima de 18°C.

Domingo 8 de febrero: condiciones similares, con temperaturas que se mantienen en torno a los 27°C y otra mañana fresca.

Se aproxima un diluvio histórico en gran parte del país, habrá tormenta eléctrica y ráfagas de viento: las zonas en alerta

Será un respiro tras los días agobiantes.

El mal tiempo vuelve: qué pasará el lunes y martes

La estabilidad durará poco. El lunes reaparece la inestabilidad con un 50% de probabilidad de lluvia y un repunte térmico que llevará la máxima a los 33°C.

El martes seguirá variable, con chances de precipitación del 30%, antes de un nuevo descenso previsto para mitad de semana.

Recomendaciones para días de calor extremo

Para evitar golpes de calor durante estas jornadas, los especialistas recomiendan: