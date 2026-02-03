¿Qué tiene que ver que la recaudación tributaria en enero cayera un 7,6% en términos reales con la baja del dólar blue?

Es justamente por el factor estacional, de principios de mes, que se necesitan pesos, y que enero fue un mal mes para las ventas de varios negocios que se mueven en la zona gris, como denominan a mitad blanco y mitad negro, que deban salir a vender dólares para hacerse de pesos y poder pagar este jueves los sueldos.

Estacional

El blue cayó 1,4% a $ 1450 y se convirtió así en el dólar más barato de todo el mercado, con el MEP pisándole los talones a $ 1458.

Aunque acá se debe agregar la comisión que cobran en los bancos y las sociedades de bolsa por la compra venta de bonos de casi el 1%, lo que lo puede llevar a $ 1472, contra un oficial en $ 1465.

Estacionalidad

En la City porteña ven las causas en la clásica estacionalidad de principios de mes, y de esta forma pasó algo que no sucedía desde fines de diciembre: tener al blue abajo del MEP.

Si bien la baja que había tenido el oficial profundizó el descenso de los demás dólares alternativos, como el MEP, el informal y el contado con liquidación, la buena noticia es que la brecha se fue achicando.

Brecha chica

Llega a tal punto que el CCL tras bajar 0,3% a $ 1500 pasó a ser el más caro de todos, como es de costumbre, pero con una brecha cada vez menor con los demás tipos de cambio.

“Esto puede ser el puntapié inicial para que desde el Gobierno vayan empezando a sacar las restricciones que hay hoy para que las empresas puedan comprar dólares libremente, un proceso que sería sano y lógico”, advierte Fabio Saraniti, CEO de Win Securities.

Piso al dólar

De todos modos, el Gobierno sigue comprando divisas y este fenómeno le pone un cierto piso al tipo de cambio. Como dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, si el Banco Central no hubiera comprado casi u$s 12000 millones durante enero, el dólar oficial hubiese caído a $ 1300.

Y todos los demás dólares, tanto los bursátiles como el informal, miran siempre de reojo a la cotización del mayorista para tener un panorama de lo que puede llegar a ocurrir durante la jornada. Hoy el oficial en $ 1470 le pone un piso para evitar que los otros bajen más de $ 1450.