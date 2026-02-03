Caputo no quiere inundar de bonos soberanos el mercado internacional y prefiere que los dólares queden en manos de las grandes compañías argentinas, tal como ocurrió posterior al blanqueo.

Milei confirma que la deuda se va a seguir pagando, por lo que muestra voluntad de pago.

Los bonos en pesos se preparan para recibir el dato de inflación de enero, tras la renuncia de Lavagna.

La volatilidad en el mercado financiero local se muestra muy contenida, casi sin intenciones, en los bonos, ni en el tipo de cambio

Conversamos de mercado y de perspectivas macro con Matias Waitzel, socio de AT Inversiones