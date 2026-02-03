Surgieron declaraciones oficiales ayer sobre la estrategia financiera del Gobierno con impacto directo en las cotizaciones: el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en radio Mitre que “no vamos a salir al mercado internacional, no hay ninguna intención”.

“Se está hablando mucho de que la Argentina tiene que salir al mercado para mostrar que tiene acceso a financiamiento. La realidad es que el primero que sabe si tenés acceso a financiamiento o no es el mercado mismo. Entonces, no es necesario para nosotros tener que estar demostrando esto. Lo que es importante resaltar acá es que nosotros no vamos a salir al mercado. O sea, es lo contrario a lo que se dice. No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional”, agregó.

Pero posteriormente el propio presidente Javier Milei se refirió a la estrategia de financiamiento oficial en un posteo en la red social X titulado “Apuntando a la escasez de los bonos soberanos”. Allí anticipó los pagos con organismos multilaterales se les hará frente con liquidación de activos del Estado y que el déficit cero cubre el pago de intereses de la deuda, por lo que, en el peor de los casos, sólo se buscaría la renovación de las amortizaciones de capital en los mercados.

“Dada la solidez en fundamentals y que a su vez seguirán los mismos mejorando esto hará que la demanda de bonos sea creciente. Por lo tanto, oferta de bonos NO creciente y demanda de bonos en crecimiento implica mayores precios para los títulos argentinos y por ende menores tasas de interés y con ello menor riesgo país”, concluyó el jefe de Estado.

El titular del Ministerio de Economía sobre el tema llevó el “crowding in” a los mercados internacionales. En la jerga económica se conoce como “crowding out” al “desplazamiento”, es decir, cuando el Estado debe financiarse en el mercado para cubrir el déficit fiscal y por lo tanto quita recursos crediticios al sector privado.

A la inversa, el “crowding in” significa que cuando el Estado no tiene déficit y por lo tanto no tiene necesidad de financiamiento adicional, deja margen o recursos crediticios al sector privado. Luis Caputo apuntó sobre este fenómeno al financiamiento adicional disponible para empresas y hasta provincias en los mercados internacionales dado que la Argentina no sale a colocar deuda bajo legislación Nueva York.

Efecto en los mercados

¿Cómo impactará esto en mercados? En teoría debería acentuar la caída del riesgo país con el paso de las semanas. “La reticencia del Gobierno a lanzar una emisión masiva de dólares estadounidenses con los rendimientos actuales del mercado refleja una decisión consciente de preservar el superávit fiscal y evitar la incorporación de costos de servicio de la deuda estructuralmente más altos que podrían socavar la sostenibilidad a mediano plazo”, detalló ayer un informe de Grit Capital.

Y agregó que, “en cambio, las autoridades parecen centradas en una combinación de acumulación de reservas, optimización del balance e instrumentos a corto plazo o de tasa flotante, como los REPO, para gestionar las necesidades de financiamiento bruto a corto plazo, con el supuesto implícito de que el continuo progreso de las reformas y las mejoras en la liquidez en dólares eventualmente facilitarán un acceso más eficiente al mercado”.

A un mes vista, las expectativas oficiales pasan por la celebración del Argentina Week en Nueva York. Se trata de un mega road show de las que participarán como conferencistas más de 50 chairmen y CEO de compañías.

“Al mismo tiempo, el énfasis del ministro Caputo en financiar las obligaciones con el FMI mediante recursos generados por el superávit primario, junto con la continua compra de dólares para reconstruir las reservas, refuerza la centralidad de la disciplina fiscal como pilar del programa de estabilización”, concluye.

A un mes vista, las expectativas oficiales pasan por la celebración del Argentina Week en Nueva York. Se trata de un mega road show de las que participarán como conferencistas más de 50 chairmen y CEO de compañías, sumados a las intervenciones del propio Javier Milei, el canciller Pablo Quirno, el ministro Luis Caputo, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Pese a que desde el gobierno destacan que no está centrado en “inversiones financieras”, seguramente lo que allí surja tendrá impacto en el principal indicador de confianza hoy que es el riesgo país. ¿Quebrará en el corto plazo los 400 puntos? Soñar no cuesta nada.