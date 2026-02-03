El Ejército Argentino comenzó la recepción de su segunda tanda de cuatro vehículos blindados 8×8 M1126 Stryker, completando así el lote inicial de ocho unidades adquiridas a Estados Unidos en 2025.

Los vehículos blindados arribaron en los primeros días de febrero de 2026 por la misma vía logística utilizada en la entrega anterior, según detalló el medio especializado en defensa Zona Militar.

Con la llegada de los primeros Stryker termina el primer tramo del Programa VCBR, una iniciativa que busca modernizar la capacidad de transporte blindado del Ejército. La primera tanda había arribado a fines de noviembre de 2025 y fue presentada oficialmente en diciembre en la Dirección de Arsenales, en Boulogne.

La incorporación de los Stryker viene a palear la necesidad de concretar otras compras, como la que se evaluó en su momento con los Guaraní 6×6 y el Pandur II. Con estos vehículos, el Ejército recupera capacidades de movilidad, protección y despliegue acordes con estándares internacionales modernos.

Cómo son los blindados Stryker M1126 que incorpora el Ejército Argentino

Los Stryker M1126 son vehículos de combate blindados 8×8 diseñados para transporte seguro de infantería, con capacidad para dos tripulantes y hasta nueve soldados, lo que permite trasladar un pelotón completo con su equipo. Se caracterizan por su movilidad táctica gracias a su configuración sobre ruedas, una estructura robusta y un diseño pensado para operaciones modernas.

Estos blindados ofrecen protección contra fuego de armas ligeras y metralla, con la posibilidad de incorporar kits adicionales de blindaje según la misión.

Su estructura deriva de desarrollos probados como el LAV III, lo que garantiza fiabilidad en distintos entornos operativos. Además, pueden integrar estaciones de armamento remoto y cuentan con sistemas de visión adaptados a distintas condiciones.

Vehículos blindados Stryker

En cuanto a sus características físicas, poseen una longitud aproximada de 6,95 metros, un ancho de 2,72 metros y un peso que oscila entre 16 y 18 toneladas dependiendo del equipamiento instalado.

Su configuración les otorga un equilibrio entre movilidad, protección y capacidad de transporte, y son ideales para Brigada Mecanizada a Rueda del Ejército Argentino.

Capacitación, equipamiento y logística: los pilares detrás de la incorporación

Antes del arribo de los blindados, personal del Ejército completó cursos intensivos en Estados Unidos sobre conducción, mantenimiento preventivo y operación segura.

Las instrucciones se desarrollaron en las bases estadounidenses con apoyo de General Dynamics Land Systems, fabricante del Stryker.

Los vehículos llegaron equipados con estaciones de armamento remoto M151 Protector, fabricadas por la empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace, que permiten operar el armamento desde el interior del blindado con mayor protección para la tripulación.

Actualmente, el personal afectado a la recepción se encuentra realizando la documentación y procesos administrativos previos al traslado a la unidad encargada de operar los vehículos.

Para qué se van a usar los vehículos blindados Stryker M1126

La entrega de las ocho unidades iniciales forma parte del Programa VCBR del Ejército Argentino, el cual contempla la incorporación de hasta 209 vehículos 8×8, distribuidos en múltiples versiones de combate, transporte, apoyo y reconocimiento.

El destino final de los Stryker será la X Brigada Mecanizada, en La Pampa, donde estará la futura Brigada Mediana que integrará la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR).

Los vehículos permitirán reaccionar con mayor velocidad ante emergencias, despliegues humanitarios o compromisos internacionales.

Además, la llegada de los Stryker, el Gobierno argentino incorpora aeronaves F-16 y nuevas plataformas logísticas.