El Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, situado en el desierto de Seih Al Dahal, representa uno de los proyectos de energía renovable más destacados a nivel global. Su edificación es parte de la Estrategia de Energía Limpia de Dubái 2050, la cual tiene como objetivo generar el 75% de la energía de la ciudad a través de fuentes sostenibles para ese año.

Desde su fase inicial en 2013, el parque ha implementado tecnologías de energía solar concentrada (CSP) y paneles fotovoltaicos, progresando en diversas etapas que incrementan su capacidad hasta alcanzar los 5000 MW proyectados para 2030. Se estima que esto permitirá evitar más de 6,5 millones de toneladas de emisiones de carbono anualmente .

Además de producir energía limpia, el parque cuenta con un Centro de Investigación y Desarrollo y una planta piloto de desalinización de agua utilizando energía solar, lo que refuerza la posición de Dubái como centro de innovación en energías renovables y tecnologías limpias.

Fases que convierten desiertos en energía renovable

Cada fase del parque solar ha sido concebida para aumentar de manera notable la capacidad de generación. La primera fase, con 13 MW, logró disminuir 15.000 toneladas de emisiones de carbono anuales, mientras que la segunda fase, inaugurada en 2017 con 200 MW, proporciona energía para 50.000 viviendas y evita 214.000 toneladas de emisiones.

La tercera fase, de 800 MW, implementó sistemas avanzados de seguimiento solar, incrementando la eficiencia hasta en un 30% y suministrando electricidad limpia para más de 240.000 hogares. La cuarta fase integra energía termosolar y fotovoltaica, sumando 950 MW y almacenamiento térmico que asegura hasta 15 horas de autonomía, abasteciendo 320.000 viviendas y evitando 1,6 millones de toneladas de carbono anualmente.

Parque Solar Mohammed bin Rashid: Energía limpia y ambición en Dubái para 2030 (foto: archivo).

Innovaciones tecnológicas y logros mundiales

El parque no solo se distingue por su magnitud, sino también por la innovación tecnológica. La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) ha alcanzado los costos más bajos a nivel mundial en diversas fases, logrando un costo nivelado de energía de tan solo 1,6215 USD/kWh en la sexta fase. Esta combinación de eficiencia, tecnología y sostenibilidad ha establecido al proyecto como un referente a nivel global.

Además, cada fase integra tecnologías híbridas de última generación, que incluyen colectores parabólicos y torres solares que alcanzan los 262 metros de altura, siendo la más alta en su categoría a nivel mundial. La instalación también contribuye a la investigación sobre la eficiencia de paneles solares en condiciones desérticas, con un monitoreo constante de la producción, degradación y el efecto del polvo.

Parque Solar Mohammed bin Rashid: Energía limpia y sostenibilidad en Dubái (foto: archivo).

Innovación sostenible que transforma el mundo

El parque solar no se limita a la producción eléctrica. Incluye un Centro de Innovación DEWA, donde se desarrollan pruebas de paneles fotovoltaicos y tecnologías de energía solar concentrada, además de la desalinización de agua salobre para consumo humano mediante energía solar. Esta iniciativa fortalece las capacidades locales y promueve la conciencia ambiental en Dubái y la región.

Con una inversión total de aproximadamente 16 mil millones de AED (USD 4.4 mil millones), el proyecto demuestra que la combinación de energía limpia, innovación tecnológica y sostenibilidad es posible a gran escala, marcando un hito histórico en la producción de energía renovable en Oriente Medio.