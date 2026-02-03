Este martes, la unidad de cibercrímenes de la fiscalía de París ordenó el allanamiento de las oficinas de X —la red social antes conocida como Twitter— en la capital francesa. La operación, llevada a cabo junto a Europol y la gendarmería, marca una escalada significativa en una investigación que apunta directamente a Elon Musk, fundador y propietario de la plataforma.

Junto con al allanamiento, la fiscalía expidió citaciones para que Musk y la ex directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino —quien dejó el cargo en julio de 2025— aparezcan en “entrevistas” el 20 de abril. Otros empleados fueron convocados entre el 20 y el 24 de abril como testigos. Aunque las citaciones son obligatorias bajo derecho francés, su cumplimiento es difícil de garantizar cuando los citados residen fuera de Francia.

Las acusaciones contra Elon Musk

La investigación, iniciada en enero de 2025 tras denuncias del diputado francés Eric Bothorel y un director de ciberseguridad del Estado, apuntaba inicialmente a la supuesta manipulación de los algoritmos de X para distorsionar sistemas de procesamiento de datos, hecho que los denunciantes vincularon a una posible interferencia extranjera en la política francesa.

Sin embargo, la investigación se amplió cuando el chatbot de inteligencia artificial Grok —desarrollado por xAI, otra empresa de Musk— generó contenido que despertó alarma a nivel europeo.

Elon Musk, bajo la lupa de la justicia francesa por contenidos de X y el chatbot Grok.

La fiscalía evalúa cargos por complicidad en la posesión y distribución de imágenes pornográficas de menores, por la difusión de deepfakes sexuales no consensuados, y por negación de crímenes contra la humanidad: en noviembre pasado, Grok publicó un post que cuestionaba el uso de las cámaras de gas en Auschwitz, una formulación clásica del negacionismo del Holocausto, delito tipificado en Francia.

Un escándalo de alcance global

La operación parisina no ocurre en el vacío. X y Grok han sido objeto de investigaciones en el Reino Unido, la UE, Australia, Indonesia, India y Estados Unidos. El gobernador de California pidió a su fiscal que investigara a xAI por ser “un criadero para depredadores”. La Comisión Europea, por su parte, ya multó a X en 120 millones de euros por incumplimientos de sus normativas digitales.

La posición de X

La empresa todavía no ha emitido comentarios tras el allanamiento. Su abogado en Francia, Kami Haeri, se limitó a indicar que no haría declaraciones “en esta etapa”. En julio del año pasado, sin embargo, X calificó la investigación francesa de “políticamente motivada” y la presentó como un ataque a la libertad de expresión. Como gesto simbólico, la fiscalía de París anunció que abandonaría la plataforma y trasladaría sus comunicaciones a LinkedIn e Instagram.