El mundo de la ropa oversize parece llegar a su fin. De cara al verano 2026, una nueva tendencia que viene desde Europa comienza a ganar protagonismo y promete reemplazar a las clásicas remeras amplias por cortes más definidos.

Como ocurre cada temporada, las marcas y diseñadores de Europa renuevan sus colecciones y marcan el pulso de lo que se verá en las calles, dando lugar a nuevas siluetas y combinaciones.

¿Cuál es la nueva tendencia en remeras?

Las remeras “cropped boxy” se consolidan como una de las prendas estrella. Se caracterizan por su corte recto y su largo a la altura de la cintura, ubicándose en un punto intermedio entre un top y una prenda oversize. El resultado es una silueta moderna que aporta estructura y estilo.

Para un outfit casual, se recomienda combinarlas con shorts de denim de tiro alto, una elección que equilibra el largo de la remera y ayuda a alargar visualmente las piernas. El look se completa con zapatillas y una riñonera cruzada, logrando una combinación funcional y urbana.

Esta prenda es ideal para quienes buscan un estilo relajado sin perder personalidad. Su diseño permite jugar con proporciones y texturas, adaptándose tanto a looks urbanos como a opciones más veraniegas.

Se despiden las remeras oversize: la nueva tendencia que llega desde Europa para el verano 2026

En versiones más playeras, las cropped boxy pueden combinarse con pantalones palazzo de lino o algodón , que aportan frescura y fluidez. Como complemento, se sugieren sandalias planas y un sombrero tipo bucket de ala ancha.

Tendencias de moda para el verano 2026

Uno de los regresos más esperados para esta temporada es el de la remera fitted, ajustada al cuerpo, confeccionada en algodón liviano y en tonos neutros. Se trata de una prenda simple y versátil, ideal para armar looks tanto laborales como más formales.

En la misma línea, otra de las apuestas fuertes es la musculosa con hombreras, una versión renovada del clásico diseño sin mangas, pero con hombros más estructurados. Puede usarse de día o de noche y combinarse con pantalones sastreros o bermudas para un estilo moderno y sofisticado.

Por último, los shorts confeccionados en lino, gasa, popelina o viscosa se posicionan como piezas clave de la temporada. Estos materiales ofrecen mayor frescura, comodidad y libertad de movimiento.

Los nuevos modelos incorporan detalles como lazos, nudos y volados, mientras que la paleta de colores se inclina por tonos neutros y delicados, como blanco, arena y rosa, que dominarán la escena durante los meses más cálidos.