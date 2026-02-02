Sánchez presentará el nuevo fondo soberano español “España crece” en la cumbre mundial de Gobiernos en Dubai

Este martes, Pedro Sánchez, jefe del Gobierno, presentará internacionalmente el fondo soberano español “España Crece”, anunciado por él mismo el mes pasado y que espera movilizar hasta 120.000 millones de euros.

Sánchez viajará este lunes a Emiratos Árabes para participar de la Cumbre Mundial de Gobiernos, la World Government Summit (GWS). El foro se celebra desde 2013 y se espera que asistan más de treinta jefes de Estado.

Una cumbre que tiene por lema este año “Configurando los gobiernos del futuro” y que pretende, según sus organizadores, debatir cómo aprovechar la innovación y la tecnología para resolver esos retos a los que se enfrenta la humanidad.

La agenda política de Pedro Sánchez durante su viaje a Dubai. (Fuente: archivo)

Las acciones políticas del presidente durante su viaje por Dubai

Sánchez intervendrá ante el plenario de la cumbre, participará en un evento sobre automoción y mantendrá una serie de reuniones y contactos con empresarios españoles con intereses en el país, con representantes de fondos soberanos y con otros líderes asistentes al encuentro.

El presidente del Gobierno aprovechará esta cita para presentar en el exterior el fondo soberano español “España crece”, cuya creación anunció el pasado 15 de enero y que dijo que estará dotado con 10.500 millones de euros, pero con vocación de movilizar hasta 120.000 millones.

El fondo estará gestionado por el ICO e invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.

Los dirigentes que acompañarán a Sánchez en la GWS. (Fuente: archivo)

¿Quiénes serán los dirigentes internacionales presentes en el evento?

La agenda de Sánchez en Dubái incluye una reunión con el primer ministro de Emiratos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y con otros miembros de su Gobierno. Según el Ejecutivo, el evento permitirá reforzar la relación bilateral con la renovación del memorando de entendimiento en materia de administración digital.

Durante la presentación de esta edición de la cumbre GWS, su presidente y ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed al Gergawi, afirmó que será la de mayor participación hasta ahora, con más de una treintena de líderes de todo el mundo. A estos se sumarán ministros y representantes de empresas, así como premios Nobel de diversas disciplinas.

Entre los dirigentes que intervendrán en la cumbre están los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; y Paraguay, Santiago Peña. También el presidente de Suiza, Guy Parmelin, y el de Sierra Leona, Julius Maada, así como la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Mathias Cormann.