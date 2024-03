Ni Londres ni Berlín ni Barcelona: esta es la ciudad europea que tiene la calle más cool de todo el Viejo Continente

Como cada año, Time Out sorprende con su ranking anual de las calles más espectaculares del mundo. Esta lista es una guía para los amantes de las avenidas, pasajes, callejones y bulevares más emblemáticos del mundo.

Detrás de esta selección se encuentra un equipo internacional de expertos locales que presentó y defendió su calle favorita para este prestigioso listado.

Entre las calles destacadas de Europa, se mencionaron la Gerrard Street de Londres, el Consell de Cent de Barcelona y la Oranienstraße de Berlín. Sin embargo, contra todo pronóstico, la Rua da Boavista en Lisboa se llevó el título de la calle más cool del continente europeo. ¡Seguí leyendo y descubrí por qué!

Rua da Boavista: la calle más espectacular de todo Europa

Según un artículo de Time Out, Rua da Boavista no es solo una calle más en Lisboa. Se trata del corazón del barrio de Cais do Sodré, muy conocido por su vibrante vida nocturna.

Este 2024, ha sido reconocida como una de las calles más cool de Europa y también ocupó el séptimo lugar en el ranking mundial. La editora de Time Out Lisboa, Vera Moura, destaca la calle por su innovación gastronómica, bebida y compras.

La especialista señala que Cais do Sodré es más que un lugar para salidas nocturnas, ya que es el destino ideal para hacer compras locales, brunchs familiares y cenas entre amigos.

La Rua da Boavista en Lisboa se alza como la calle más cool de Europa según TimeOut. (Foto: Archivo)

Vera Moura recomienda visitar +351 para quienes buscan moda portuguesa de diseño minimalista, así como disfrutar de la cocina en Cav 86, Planto y Tricky's. Para los amantes del vino natural, el Boavista Social Club es el lugar ideal para una noche relajada en Cais do Sodré.

La Rua da Boavista representa el renacimiento del barrio de Cais do Sodré como un destino multifacético.(Foto: Archivo)

A nivel global, la calle High Street de Melbourne se llevó el primer puesto en la lista de 2024, seguida por Hollywood Road en Hong Kong y East Eleventh en Austin. Podés consultar acá la lista de las 30 calles más cool. A continuación, te dejamos las primeras 10:

1. High Street, Melbourne

2. Hollywood Road, Hong Kong

3. East Eleventh, Austin

4. Guatemala Street, Buenos Aires

5. Commercial Drive, Vancouver

6. Jalan Petaling, Kuala Lumpur

7. Rua da Boavista, Lisboa

8. Arnaldo Quintela, Río de Janeiro

9. Chazawa-dori, Tokyo

10. Consell de Cent, Barcelona

Guatemala: la calle de Palermo que quedó 4 entre las 30 más cool del mundo

En el pintoresco barrio de Palermo, en Buenos Aires, Guatemala ha sido distinguida como una de las cinco calles más cool del planeta según Time Out.

Guatemala ocupa el envidiable cuarto lugar en la lista especializada. Este reconocimiento llega en un buen momento para la escena culinaria de Buenos Aires, que recientemente fue honrada por la prestigiosa Guía Michelin en noviembre de 2023.

En esta calle están dos de los cuatro restaurantes de CABA galardonados con la codiciada estrella Michelin, entre los cuales destaca Don Julio, con el título de la mejor parrilla del mundo.

Para los amantes de la buena comida, Time Out recomienda explorar cada rincón de la calle Guatemala. Entre sus negocios y lugares únicos, encontramos uno de los polos gastronómicos más importantes de la ciudad de Buenos Aires.