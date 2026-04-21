Portugal conserva destinos muy conocidos y otros que todavía escapan del turismo masivo. Más allá de Lisboa, Oporto o las zonas costeras más visitadas, siguen existiendo pequeños pueblos donde el ritmo diario es más lento y el paisaje marca la experiencia. Uno de ellos es Alcoutim, una villa del Algarve con cerca de 1100 habitantes, situada frente a España y junto al río Guadiana. Su tamaño reducido, su herencia medieval y sus zonas de baño la han convertido en una escapada cada vez más buscada por quienes quieren conocer otra cara de Portugal. El centro histórico de Alcoutim mantiene la imagen clásica del sur portugués. Calles estrechas, casas blancas y detalles de color en puertas y ventanas forman un conjunto cuidado y muy fotogénico. Su gran símbolo es el Castillo de Alcoutim, una fortaleza medieval levantada sobre una posición estratégica junto al Guadiana. Desde sus murallas se observan el cauce del río, la localidad española de enfrente y buena parte del paisaje fronterizo. El paseo también incluye iglesias, plazas tranquilas y rincones donde todavía se percibe la historia comercial de una zona conectada durante siglos por el tránsito entre ambos países. Aunque no está en la costa atlántica, Alcoutim cuenta con espacios de baño muy valorados cuando suben las temperaturas. El más conocido es la playa fluvial de Pego Fundo, situada a pocos minutos del centro urbano. Esta zona dispone de arena, sombra natural y aguas aptas para el baño en temporada. Por eso atrae tanto a vecinos como a viajeros que prefieren un ambiente relajado lejos de las playas masificadas del litoral. Además de Pego Fundo, el entorno del Guadiana ofrece pequeñas áreas naturales y embarcaderos desde los que muchos visitantes disfrutan del agua, paseos y actividades al aire libre durante el verano. Desde la villa es posible recorrer otros pueblos tranquilos del interior algarvío, como Guerreiros do Rio, conocido por su arquitectura popular y su ambiente sereno. Son paradas habituales para quienes buscan rutas lentas y paisajes sin aglomeraciones. La gastronomía local añade otro motivo para quedarse más tiempo. En los restaurantes de la zona aparecen pescados de río, carnes tradicionales y recetas ligadas al mundo rural del sureste portugués. Alcoutim también conserva una identidad marcada por la frontera. El Festival do Contrabando, celebrado junto a la vecina Sanlúcar de Guadiana, recuerda la época en la que el intercambio entre ambos lados del río formaba parte de la vida cotidiana. Ese pasado explica buena parte del encanto actual de Alcoutim.