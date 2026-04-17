En el corazón de Portugal, un fenómeno de despoblación dejó miles de aldeas al borde de la desaparición. Según datos del censo de 2011, 9492 localidades lusas contaban con 50 habitantes o menos, afectadas principalmente por la migración hacia las grandes ciudades o al extranjero, sumado al estancamiento demográfico y al envejecimiento de la población. Sin embargo, no todas las historias terminan en olvido. Un ejemplo inspirador es Aldeia da Pedralva, una aldea abandonada en la Costa Vicentina que un grupo de emprendedores rescató y transformó en un exitoso proyecto turístico rural, convirtiéndola en un destino de paz y autenticidad en medio del bullicioso Algarve. Ubicada en el municipio de Vila do Bispo, Aldeia da Pedralva representaba el drama de la despoblación rural portuguesa. En 2006, la aldea contaba apenas con nueve habitantes y 40 de sus 50 hogares se encontraban en ruinas. Fue entonces cuando una lisboeta decidió comprar una casa en este rincón olvidado, inicialmente como segunda residencia. Esa decisión marcó el inicio de un cambio radical: la propiedad se amplió a dos viviendas y, junto con otros dos socios, la iniciativa evolucionó hacia un ambicioso proyecto turístico rural destinado a salvar la aldea de su desaparición. En 2010, el proyecto abrió oficialmente sus puertas al público. Hoy, Aldeia da Pedralva se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más pintorescos y bellos del Algarve, pero con una diferencia notable: se trata de un Algarve auténtico y salvaje, lejos de las multitudes costeras tradicionales. Situada en la Costa Vicentina, la aldea se integra en un entorno natural intacto, donde la sierra se entremezcla con playas casi vírgenes de imponente grandeza. Estos arenales, ideales para la práctica del surf y otros deportes náuticos, destacan por su carácter fuerte y salvaje, ofreciendo paisajes de una belleza deslumbrante que combinan acantilados escarpados y vistas directas al Atlántico. El proyecto turístico rural de Aldeia da Pedralva ha recuperado 26 casas, todas restauradas respetando el diseño original y las técnicas constructivas tradicionales de la zona. Cada vivienda ha sido adaptada para ofrecer una experiencia cómoda y acogedora, con capacidad para alojar hasta ocho personas. Los espacios son abiertos e incluyen una pequeña cocina, sala de estar y comedor, ideales para disfrutar de la tranquilidad del entorno. Además, todas las casas cuentan con servicio de limpieza diaria, amenities completos, juegos de toallas y calefacción de piedra radiante, garantizando confort incluso en las noches más frescas. Uno de los atractivos principales es el Café Central, un restaurante tradicional que sirve platos de calidad inspirados en la cocina regional. Sus especialidades incluyen el carré de borrego con puré de boniatos y el bacalao en pan al estilo de Pedralva, auténticos sabores que reflejan la esencia gastronómica del sur de Portugal. Este espacio no solo alimenta el cuerpo, sino que también contribuye a la atmósfera de paz y autenticidad que impregna toda la aldea. Aldeia da Pedralva se posiciona como uno de los lugares más auténticos de la Península Ibérica, donde reina la tranquilidad y se respira un ambiente de serenidad absoluta. Lejos del turismo masivo, este proyecto rural invita a desconectar en medio de la naturaleza preservada de la Costa Vicentina, convirtiendo una aldea en ruinas en un paraíso para quienes buscan experiencias genuinas y sostenibles. Si planeas visitar este rincón mágico desde España, el acceso es sencillo. Desde Huelva, toma la autopista A-22 y recorre aproximadamente 214,1 kilómetros (unas dos horas y 20 minutos). Al llegar a Vila do Bispo, toma la salida de la derecha y, tras ocho kilómetros, gira hacia Pedralva. El trayecto ya forma parte de la experiencia, con vistas que anticipan la belleza del lugar.